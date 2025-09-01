S kim Srbija igra ako je prva, a s kim ako je druga? Ovo je put "orlova" i jedan je mnogo teži

Ko će biti protivnik Srbije ako pobijedi Tursku i osvoji grupu "A" na Eurobasketu? "Orlove" čeka mnogo lakši put u tom slučaju, a ako izgube moraće mnogo više da se oznoje za zlato.

Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaška reprezentacija Srbije pobijedila je večeras bez ikakvih problema Češku (82:60), što znači da će u direktnom duelu sa Turskom odlučivati o pobedniku grupe "A". I jedna i druga reprezentacija za sada su maksimalne (4-0) i zato je sada jasno da koš-razika nije važna i pobjednik grupe biće ko u srijedu pobijedi u međusobnom duelu u Rigi od 20.15.

Ujedno, Srbija i Turska biraće tako i svoje puteve na Eurobasketu pošto je već "nacrtano" kako će čija nokaut faza izgledati u odnosu na plasman u grupi.

Šta ako Srbija bude prva?

Ako Srbija pobijedi Tursku i bude prva u grupi "A", u teoriji bi trebalo da dobije lakšu grupu. Preciznije, pobjednik grupe će 6. septembar igrati meč osmine finala protiv četvrtog tima grupe "B", što će biti Crna Gora ili Švedska. Već sada je jasno da će Njemačka biti prva jer uoči meča sa Finskom jedina ima 4-0, a domaćin iz Tranmerea će najvjerovatnije biti na trećem mjestu, pošto je večeras izgubio od Litvanije (81:78).

Švedska i Crna Gora imaju po 1-3, s tim da "sokolovi" igraju mnogo lakšu utakmicu u posljednjem kolu, protiv Velike Britanije. Valja napomenuti i da je našim komšijama pripao međusobni duel sa Skandinavcima.

Ko bude prvi u ovoj grupi, takođe će izbjeći Njemačku do finala, ali će ići na Grke najranije u polufinalu.

Šta ako Srbija izgubi i bude druga u grupi?

Ukoliko bi Srbija izgubila od Turske, sve prethodno navedeno važilo bi za tim Ergina Atamana. U tom slučaju Srbija bi kao drugoplasirana otišla u donji dio žrijeba i takođe bi meč osmine finala igrala 6. septembra.

Prvi rival bio bi trećeplasirani tim iz grupe "B" što će najvjerovatnije biti Finska. Litvanija je dobila međusobni meč protiv Finske i teško je očekivati da će izgubiti od Švedske u posljednjem kolu, iako ima razloga za brigu i kod njih, pošto je Rokas Jokubaitis doživio povredu.

Ako bi Srbija nastavila ovim putem, već u četvrtfinalu igrala bi sa najboljim timom grupe "D" - što je trenutno Poljska (Izrael i Francuska imaju po pobjedu manje) - dok bi pre finala "orlovi" morali i na Njemačku. Dakle, mnogo teži put.

Kako Srbija stoji protiv Turske?

Od početka turnira Svetislav Pešić govori da je Turska jedna od najjačih reprezentacija na turniru i bilo je jasno da će u direktnom duelu s njima biti odlučen pobjednik grupe, a čitava javnost sigurno jedva čeka duel Nikole Jokića i Alperena Šenguna.

Dobra vijest za "orlove" je i što imaju odličan niz protiv Turske, dobili su osam prethodnih međusobnih okršaja, posljednji u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2022. godine kada je bilo 77:76.