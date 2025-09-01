"Već godinama nemamo igrača kao što je Bogdan": Lončar morao da prizna, izostanak kapitena je veliki problem

Bivši košarkaš Partizana istakao je da će igra Srbije sada zavisiti od Vasilija Micića i Marka Gudurića.

Povrede su sastavni dio sporta, ali vjerovatno niko nije očekivao da ovaj tim neće računati na Bogdana Bogdanovića već poslije drugog meča na Eurobasketu. Bivši košarkaš Partizana Nikola Lončar bio je iskren kad je u pitanju kapiten Srbije - reprezentacija nema takvog igrača i to će biti problem.

"Mi već godinama nemamo igrača kao što je Bogdan Bogdanović, u reprezentaciji takođe. Jedinstven je, njegova posvećenost je uvijek bila na više do 100 odsto. Mislim da grupa igrača koja će dobiti veće minute na terenu to mora da iznese to što je kapiten to radio. Međutim, nema takvog igrača koji svaki dan može da da više od 20 poena", započeo je Lončar u studiju Arene sport.

Izvor: MN PRESS
Izvor: Eibner-Pressefoto/G. Santemiz / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia
Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia
Izvor: SVEN HOPPE / AFP / Profimedia

Istakao je Lončar dvojicu igrača koji će nositi teret Bogdana Bogdanovića na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu. "Nema uopšte igrača koji će tražiti toliku pažnju od drugih timova. (Vasilije) Micić, (Marko) Gudurić - povećan broj minuta, šuteva, veća odgovornost. Ostali su isto važni, ali u manjem obimu odgovornosti u napadu."

"Nema Bogdana - nema razmišljanja da li će da se vrati. To je možda i dobra vijest, jer nema potencijalnog razmišljanja da li će moći da pomogne ekipi do kraja. Samo Svetislav Pešić ima ideju kako će riješiti ovaj problem, on pravci rotaciju, izbacuje minute, kontroliše broj šuteva. Vjerujem u njega, u stručni štab oko njega i sve igrače", završio je Lončar.