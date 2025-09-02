Vlade Đurović je poslije susreta Srbije i Češke prokomentarisao učinak Tristana Vukčevića i Nikole Jovića.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot, Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je ubjedljivo pobijedila reprezentaciju Češke u četvrtoj utakmici grupne faze Eurobasketa. Bio je lijepo vidjeti povratak Vase Micića koji polako pronalazi formu, ali takođe očekivanja su bila da ćemo vidjeti i nešto bolje partije Nikole Jovića i Tristana Vučkevića. Sličnu konstataciju imao je i košarkaški trener i stručni konsultant Vlade Đurović.

Najpre je Đurović govorio o tandemu Nikola Jokić - Nikola Milutinov. Bilo je zanimljivo vidjeti saradnju dvojice centara na terenu. Bilo je važno vidjeti poene igrača Olimpijakosa, pošto je posigao 12 poena i uhvatio sedam skokova u ovom susretu. "Ne može Jokić sve vrijeme sam da igra. Ne možemo svi da strepimo, ako Jokić napravi četiri penala i izađe napolje i poslije njega uđe Milutinov, a mi da razmišljamo da je sve gotovo, e pa ne. Milutinov je kompletan igrač, skup igrač, pripada eliti centara u Evropi. Ono što meni malo nedostaje kod njega to je taj tajming da blokira neke šuteve, vrlo malo blokada ima. Ekipa kakva je Češka, tamo nema igrača koji su viši do dva metra, a ranije Stojko Branković, (Krešimir) Ćosić bili su hram što se tog segmenta tiče", rekao je Đurović poslije meča sa Češkom na Areni sport.

Vidi opis "Nije Dončić postao veliki zato što je spavao popodne": Đurović žestoko naribao Jovića i Tristana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 14 14 / 14

Potom je Đurović promijenio temu...Nikola Jović sjajno je otvorio prvenstvo i u prva dva meča ubacio po 18 poena, a onda je susretu protiv Letonije postigao svega jedan koš, a u susretu sa Češkom 10 poena, mada trebalo bi uzeti u obzir da je imao probleme tokom samog susreta - povrijedio je prst. Tu je i Tristan Vučkević koji je u pripremnim mečevima zaista blistao, pa su mnogi očekivali da ponovi partiju protiv Kipra ubaci 24 poena, ali njegovi učinci zasada su jednocifreni u Rigi.

Baš to je bila tema o kojoj je Vlade Đurović govorio, navodeći da su veliki košarkaši postali veliki jer su trenirali i trudili se. I mada je Jović sajedno sa Filipom Petruševim imao dobar start na meču - zajedno su postigli 15 od 19 poena Srbije na startu - to nije bilo dovoljno za Đurovića.

"Jedna stvar koja me brine, to je mali Nikola Jović. On je odigrao utakmicu sa jednim poenom i to poen koji je uzeo od Nikole Jokića, kad mu je pomogao da penal pretvori u dva poena. U ovom meču je imao vrlo sumnjiv šut, bori se, ima dobru odbranu, čuva igrače na svim pozicijama, ali ne znam da li je izgubio samopouzdanje... Ne možemo mi bez njegovih poena, nama su potrebni njegovi poeni."

Izvor: Ivica Veselinov / imago sportfotodienst / Profimedia

Nastavio je Đurović da analizira pristup dvojice reprezentativaca i posebno se osvrnuo na trening dan pred meč sa Češkom na koji su otišli samo Vanja Marinković i Vasilije Micić.

"Šta je njegov glavni kvalitet? Šut. Pa onda, zašto nisi dan pred meč sa Češkom išao na taj trening? On je mlad igrač. Meni se to ne sviđa. Pogotovu za Tristana. Ne mogu da vjerujem da čovjek ne ode na trening - on vidi Jokić se odmara, pa šta ti imaš da se odmaraš? Ti si tek na početku karijere? Kao što je i Jović. Nisu Kićanović, Dalipagić, Dražen Petrović ili Dončić postali veliki košarkaši tako što su spavali prepodne i razmišljali 'mnogo je dva treninga, 'ajde mi jedan trening da uradimo'. Nije, oni su bježali od kuće, bježali od trenera, skrivali se i šutirali", završio je Đurović.