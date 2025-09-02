Nikola Milutinov je poslije pobjede protiv Češke poručio da Srbija sprema nešto posebno, samo da sačekamo. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: YouTube/FIBA Media/Screenshot/Arena 1 Premium/printscreen

Srbija ima skor 4/4 na Eurobasketu. Ostvarila je četiri trijumfa i pokazala da je spremna za ono najvažnije, za meč sa Turskom koji odlučuje o tome ko će da bude prvi u grupi i ko će dobiti lakši put u nokaut fazi. Nikola Milutinov je u trijumfu protiv Češke (82:60) dao 12 poena, uz 7 asistencija.

"Odigrali smo odlično u prvoj četvrtinu i priveli već tada meč u miran tok do kraja. Uspjeli smo da odmorimo Jokića što je najbitnije. Probali smo neke nove stvari koje nisu bile praktične tokom priprema. Selektor je isprobao sve, ovo je bila posljednja lakša utakmica, slijedi nam Turska, najteži rival u grupi i ekipa koja ide na medalju, imaju odličan momentum, formu i mnogo su kvalitetni" rekao je Milutinov.

Zna šta se od njega traži i to prihvata, svjestan je kako je sve raspodijeljeno u redovima "orlova."

"Najbitnije je da znam svoju ulogu u timu i šta da radim, pokušavam to da odradim, najbitnije je da pobjeđujemo."

"Pitajte to Pešića"

Vidi opis "Pitajte to Pešića, a ne mene": Milutinov otkrio da Srbija sprema nešto posebno na Eurobasketu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: TOMS KALNINS/EPA Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: EPA/TOMS KALNINS Br. slika: 14 14 / 14

Selektor Pešić je na meču protiv Češke odlučio da isproba neke taktičke zamisli pa je tako u postavu ubacio imenjake - Jokića i Milutinova. Nešto što do sada nije činio.

"Imamo mi mnogo Nikola u ekipi. Bilo je okej, nešto novo i za nas, nismo imali prilika da probamo to do sada. Ne znam, trener zna šta ima u glavi, nešto za dalje. Možda će to biti nešto što ćemo više raditi, stvarno ne znam. Najbitnije da smo pobijedili i da su svi okej", dodaje Milutinov.

Upitan je i da li je to ideja selektora za meč sa Turskom pošto Ergin Ataman zna u postavi da igra sa dvojicom centara - Omerom Jurtsevenom i Alperenom Šengunom.

"Pitajte to Svetislava, ne mene", nasmijao se Milutinov.

"Vidjećete, samo da se kockice sklope"

Pogledajte 02:31 Nikola Milutinov izjava posle Češke Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Ekipa će biti oslabljena do kraja Eurobasketa pošto neće moći da računa na Bogdana Bogdanovića.

"Teško je, najteže je bilo njemu, znamo koliko voli reprezentaciju, koliko živi za reprezentaciju, to mu najviše znači u životu. Svima nam je žao. Veliki dio je naše ekipe, ne samo sa ovom generacijom nego i prošlim, osvajao je medalje. Veliki šraf medalje je otišao, život ide dalje. Non-stop se čujemo, pokušava da bude uz tim.

Da li će to da bude dodatni motiv za tim, da igraju i za Bogdana?

"Vidjećete negdje poslije, ako se sve kockice sklope", zaključio je Milutinov sa osmijehom i tako najavio da Srbija sprema nešto posebno.