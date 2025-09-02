Dominacija Srbije na Eurobasketu, uz krst i podsjetnik za Pešića: Ove 3 stvari niste vidjeli u TV prenosu

Srbija je pobijedila Češku lako i ubjedljivo na Evropskom prvenstvu, a ovo su neke zanimljivosti koje niste mogli da vidite u TV prenosu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Reprezentacija Srbije je odradila posao u dosadašnja četiri kola grupne faze Eurobasketa. Ima četiri pobjede iz isto toliko odigranih utakmica. Dominaciju je pokazala protiv Češke (82:60) i tako potvrdila da polako podiže formu. Čeka je još teži rival u posljednjem kolu, a to je reprezentacija Turske.

Biće to okršaj za prvo mjesto u grupi što automatski donosi i nešto lakše rivale u drugoj u kojoj nema popravni, pošto samo pobjednik prolazi dalje. Dobra vijest je da je utorak dan pauze, tako da će imati malo više vremena za odmor, pripremu meča i sve što je neohpodno da bi "orlovi" u što boljem ritmu dočekali duel sa izabranicima Ergina Atamana. Sve staje u tih 40 minuta...

Trening Srbije zakazan je tek za uveče, tako da ćemo tada saznati i kakve sve ideje ima Svetislav Pešić. Jedna od ideja je svakako da upari u reketu Jokića i Milutinova i da tako ima spreman odgovor na Atamana i na to što zna da eksperimentiše i da igra sa centrima Šengunom i Jurtsevenom. Sve to su detalji koji pokazuju da selektor razmišlja i o takvim promenama. Neke od stvari koje priprema mogle su da se vide u TV prenosu, ali tu su i neke koje nisu mogle da budu uhvaćene okom kamere.

Aleksa poljubio krst i prekrstio se

Pošto je zabranjeno novinarima da sa novinarskih mjesta slikaju i snimaju, prvi detalj ostao je nezabilježen, ali je ritual. Aleksa Avramović je pred sam početak utakmice obavio ono što je radio i na svim dosadašnjim mečevima, samo što to nije moglo da se vidi tako jasno.

Srpski plejmejker se odvojio sa strane pre samog izlaska na parket, prekrstio se, poljubio krst koji nosi i stavio ga u čarapu da bude uz njega. Bio je na kraju i najefikasniji akter meča sa 14 poena, 8 asistencija i 4 skoka.

Pešića podsjetili da uvede Marinkovića

U prenosu ste mogli da vidite momenat kada se Pešić izvinjava Marinkoviću što ga nije uveo ranije u igru, rekao je to i na konferenciji za medije da je zaboravio na njega. Ali, ono što niste mogli da vidite jeste trenutak kada su navijači podsjetili selektora Srbije da uvede Vanju.

U jednom trenutku je grupa navijača koja je bila tu iza klupe nekoliko puta jasno i glasno dovikivala ka selektoru i stručnom štabu "Marinković, Marinković". Dva minuta poslije toga je Pešić pozvao Vanju da istrči na teren i upiše prve minute na utakmici u drugom poluvremenu. Marinković je dao 7 poena za 14 minuta. Podsjetnik je izgleda dao rezultat.

Briga zbog Micića i smijeh

Srbija je išla ka pobjedi, imala je ogromnu dvocifrenu prednost i čekao se samo kraj meča. A, onda je cijela dvorana zanijemila kada je Vasa Micić pao na parket i počeo da se previja od bolova. Ubrzo se preselio na klupu sa bolnom grimasom i bio je baš bijesan.

Dok su kamere pratile dešavanja na parketu, moj fokus je bio na Vasi. Prvi mu je prišao Nikola Jokić koji je odmah ustao i stao ispred kako bi donekle spriječio da drugi vide šta se tu dešava. Trajao je razgovor Micića i ljudi iz ljekarskog tima, počeo je ubrzo i da se isteže, ali i da brzo spušta ruke. Bolna grimasa bila je zabrinjavajuća. Međutim, pred kraj same utakmice raspoloženje se popravilo pošto sam vidio kako Vasa priča sa Jokićem, Dobrićem i Milutinovim i da se smije. Bila je to naznaka dobrih vijesti, što je i on sam potvrdio u miks zoni. Reakcija i Jokića i saigrača pokazuje najbolje ono što je svima jasno, da ovaj tim nema ego, da ne razmišljaju sami o sebi, već da je cilj da budu tu jedan za drugog, da pomažu i da zajedno koračaju ka zajedničkom cilju... Znaju i svi oni dobro koliko bitan faktor u meču sa Turskom može da bude upravo Vasa.

BAD NEWS FOR THE REST OF#EUROBASKET:



VASA MICIC IS BACK.pic.twitter.com/OmEfuL74O5 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket)September 1, 2025

