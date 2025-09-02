Pešić se 20 godina kaje zbog ove odluke: Kažu mi "Kari, zato si svjetski prvak", a to baš ne volim

Selektor Srbije Svetislav Pešić odstranio je iz tima Vladimira Radmanovića na Svjetskom prvenstvu 2002. godine, što nije potez kojim se ponosi.

Izvor: MN PRESS

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić kaže za sebe da je autoritaran trener, što je demonstrirao nebrojeno puta u karijeri. Neki mu zamjeraju na velikoj disciplini i "spartanskom" pristupu, ali njegova trenerska filozofija ne zastarijeva. Pokušaće da donese Srbiji prvo evropsko zlato od osamostaljenja, a posljednje su osvojili upravo pod njegovom "palicom" u Turskoj 2001. godine. Uslijedio je podvig u Indijanapolisu godinu dana kasnije kada se Pešić odlučio na nepopularan potez.

Selektor je odstranio iz tima Vladimira Radmanovića, a razog je bio to što je tokom njegovog obraćanja u svlačionici na poluvremenu meča sa Amerikancima jeo bananu. Pešić je to shvatio kao gest nepoštovanja i nedoličnog ponašanja, pa je odstranio tada perspektivnog igrača iz daljeg takmičenja. Njegovo mjesto je zauzeo Aleksandar Smiljanić.

Izvor: MN PRESS

Ni nakon više od dvije decenije, iskusni stručnjak ne može da se pomiri sa ovom odlukom. "Ja ne volim kad mi neko kaže, postali smo svjetski prvaci, što je trener odstranio Radmanovića. Ne! Ja se sa tim ne ponosim, ja se sa tim nikada nisam ponosio i meni je uvijek bio žao zbog toga i krivo mi je, ali to je jedna takva odluka koja je donešena. Drugo, Radmanović je jedan od najtalentovanijih igrača na svijetu, ali još uvijek nije bio niviu Divca, Peđe, Dejana Bodiroge, Tomaševića, Gurovića, on je tek trebalo da dođe do tog nivoa. Ne kažem da je trebalo da nose vodu ili kofere važnim igračima, ali mora da se zna ko je glavni, a ko je manje glavni", rekao je Pešić u podkastu "Jao Mile".

Svetislav Pešić o Radmanoviću Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

Radmanovićev "grijeh" je bio to što je bio među najmlađima. "On nije bio najmlađi, i Raković i Vujanić su bili tu Jarić, Čabarkapa. Nisu ni oni bili cvjećke za mirisanje, ali su oni odlični momci i Radmanović je odličan dečko, ali meni se to nije dopalo i ja sam donio takvu odluku", rekao je Svetislav.

Šta je rekao Radmanović?

Radmanović je izgradio zavidnu NBA karijeru, ali mu sjećanje na period u nacionalnom dresu nije onakvo kakvo je želio. Igrao je na Svjetskom prvenstvu u Indijanapolisu, Olimpijskim igrama 2004. kada se nisu proslavili, kao i na Eurobasketu 2005. godine kada su ispali već u osmini finala.

Vidi opis Pešić se 20 godina kaje zbog ove odluke: Kažu mi "Kari, zato si svjetski prvak", a to baš ne volim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Bio sam dio ekipe koja je osvojila titulu, ali imam loše iskustvo sa tog takmičenja. Imao sam svađu sa trenerom i čitava ta situacija bacila mi je sjenku na taj uspjeh. Nisam imao šansu da potpuno uživam u tome. Pomiješana su mi osjećanja kada pričam o nacionalnom timu. Zaista sam volio da igram za svoju zemlju, ali istovremeno su iz nekog razloga mediji u Srbiji uvijek htjeli nevjerovatnu priču o našim momcima u NBA ligi, poredili su njihove plate sa igračima koji igraju u Evropi... Sve te glupe stvari su rađene bez razloga, a stvorile su i rivalstva u samom timu", rekao je Radmanović jednom prilikom.

Slučaj Vase Micića

Srpski plejmejker kuburi sa formom i samopouzdanjem od starta Evropskog prvenstva, a jedna situacija je sa meča protiv Portugala je itekako zabrinula naciju. Micić je uputio šut u ranoj fazi napada i promašio, a onda je uslijedila reakcija Pešića. 'Vaso, šta je sa tobom', upitao je selektor i odmah ga poslao na klupi. Kamere su potom snimile izuzetno bijesnog pleja koji je psovao na klupi, ali sve se ubrzo smirilo. Mnogi su se pribojavali da ovaj detalj ne pokvari atmosferu u taboru Srbije, ali je Pešić već u narednoj utakmici dao značajnu ulogu Miciću i punu podršku uprkos tome što mu nije išlo na terenu.