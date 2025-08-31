Bez izjava Srbije sa Eurobasketa: Ovo su najnovije informacije iz Rige poslije vijesti o Bogdanu

Trening Srbije pred meč sa Češkom proći će bez medija, pošto će dio treninga biti zatvoren. Vjerovatno i bez izjava do samog meča. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MN PRESS

Bez izjava košarkaša Srbije pred meč sa Češkom na Eurobasketu. To su najnovije informacije sa lica mjesta iz Rige. Prema informacijama koje smo dobili u prestonici Letonije - trening će biti zatvoren za medije. Prvobitno je trebalo posljednjih 10 minuta treninga da bude za medije, odnosno da pristup bude omogućen, ali se to neće desiti.

Kako nam je objašnjeno, razlog za to je što će trenirati samo nekoliko igrača i što neće ostati tokom cijelog treninga, već imaju tretmane, teretanu i drugačiji raspored. Da li se to kosi sa protokolom FIBA i kako, nije pojašnjeno.

Bilo kako bilo, poslije loših vijesti o tome da je kapiten Bogdan Bogdanović završio Eurobasket zbog povrede zadnje lože, izjava neće biti. Očekuje se da će da bude otkazan i jutarnji trening u ponedjeljak, na dan meča...