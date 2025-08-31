Bogdanović se oglasio nakon povrede: Poslao poruku saigračima

Kapitenske riječi Bogdana Bogdanovića koje će motivisati reprezentativce Srbije.

Izvor: MN PRESS

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović poslao je poruku naciji i saigračima nakon što je odlučeno da zbog povrede neće moći da nastavi takmičenje na Eurobasketu. Lider "orlova" vjeruje da "orlovi" mogu do finala..

"Srećno, momci! Vidimo se u finalu", napisao je Bogdanović na Instagramu.

Podsjećamo, KSS se danas oglasio saopštenjem i potvrdio loše vijesti.

"Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.

Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope. U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što prije oporavio", naveli su u saopštenju.

Srbija će sada nastaviti takmičenje mečevima sa Češkom i Turskom u grupnoj fazi. Moraće to bez svog kapitena i jednog od najboljih igrača, a nažalost i u nokaut fazi će biti bez Bogdanovića.