"Ovo što si uradio je jako nisko": Slovenac održao lekciju nakon haosa sa Dončićem

Slovenački bek Klemen Prepelič održao je lekciju svom bivšem saigraču Silvanu Francisku nakon nesportskog poteza.

Izvor: FIBA Media /SportsManda

Slovenija je izgubila drugi meč na Eurobasketu od Francuske, a na kraju utakmice je najbolji igrač ovog meča Silvan Francisko napravio skandal. Plejmejker francuskog tima je poslije 30 postignutih poena na meču, kada je sve bilo riješeno, pružio ruku Luki Dončiću, a kada se on okrenuo - dao je dva poena.

Nastao je haos poslije utakmice, a sada je to komentarisao Klemen Prepelič. Iskusni bek Slovenije igrao je sa Franciskom u Metropolitansu i iznenadio ga je ovakav potez.

"Očigledno je bio jako mlad kada smo zajedno igrali u sezoni 2017/18. To je bilo kod trenera Fotua, svidio mi se klinac od prvog dana. On je snažan karakter, jako talentovan i vrijedan. Srećan sam jer je napredovao i napravio karijeru, ali sam mu takođe na kraju utakmice rekao: 'Ovo što si uradio nije u redu. Tek si počeo da dobijaš poštovanje od košarkaškog svijeta i onda radiš ovako nešto.' Pružio si ruku protivniku, dao si 30 poena, riješio si meč. Ovo je jako nisko. Rekao mi je da cijeni to što sam mu rekao i da to neće ponoviti", rekao je Klemen Prepelič na konferenciji za medije posle meča.

Sekulić se žalio na suđenje

Selektor Slovenije Aleksandar Sekulić nije pričao o potezu Franciska, ali je imao šta da kaže o sudijskom kriterijumu poslije meča. I na prethodnim takmičenjima Slovenija se bunila na sudijski kriterijum, sada nastavljaju sa tim.

"Ono sa čim se susrećemo cijelog ljeta, ne samo na ovom meču, je da igramo sa protivnicima koji igraju jako grubo. Ponekad se zapitam da li sam na košarkaškom terenu ili na nekom drugom sportu, negdje gdje se tuče. Mnogo je bilo faulova, ako je teško igrati ovako. Moramo da se prilagodimo takvim mečevima. Mislim da smo 35 minuta kontrolisali meč. U posljednjoj četvrtini je Francisko počeo da prolazi u prodorima, da nam prolazi desno i to za nas nije prihvatljivo. Napravili su seriju, a mi smo promašili otvorene šuteve. Rival je to iskoristio i na kraju smo nažalost izgubili meč", naglasio je on.