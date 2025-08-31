logo
Grčka pregazila Gruziju na Eurobasketu!

Autor Haris Krhalić
0

Nakon pobjede nad Španijom i poraza od Italije, Gruzija je doživjela težak poraz od Grčke rezultatom 94:53.

janis Izvor: Menelaos Myrillas / AFP / Profimedia

Gruzija je nakon trijumfa protiv Španije na otvaranju i poraza od Italije u drugom kolu, danas doživjela pravi debakl protiv selekcije Grčke koja je slavila sa ubjedljivih 94:53.

Jedini trenutci kada su Gruzijci imali prednost bili su na samom startu susreta (4:2 i 7:4), a od tada je na terenu postojala samo jedna ekipa.

Prva četvrtina završena je rezultatom 22:13 u korist Grčke, dok je i drugi period igre otišao na njihovu stranu 24:16, pa su na poluvrijeme otišli sa zalihom od 17 poena (46:29).

U trećoj četvrtini nastavili su u istom ritmu i dodatno povećali razliku (23:12), da bi do kraja susreta prednost rasla sve do konačnih +41 (94:53).

Najraspoloženiji u pobjedničkoj ekipi bio je Janis Adetokunbo sa 27 poena. Uz njega su se istakli Konstantinos Mitoglou sa 17 i Tajler Dorsi sa 14 poena.

Kod poraženih je najbolji učinak imao Sandro Mamukelašvili (14 poena), dok su Duda Sanadze i Giorgi Šermadini ubacili po 11.

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Grčka Gruzija

