Ergin Ataman "oteo" Srbiji prvo mjesto u grupi: Turska izgleda preozbiljno na Eurobasketu

Turska je preuzela prvo mjesto u grupi "A" u kojoj je Srbija nakon što je demolirala Tursku.

Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Košarkaška reprezentacija Turske ostvarila je treću pobjedu na Eurobasketu 2025, pokazavši još jednom da je naš najveći "izazivač" u grupi "A" koja se igra u Rigi. Nakon lakih pobeda nad Letonijom (93:73) i Češkom (92:78), Turska je bez većih problema savladala i Portugal (95:54).

Vidjeli smo potpuno drugačije izdanje Portugala u odnosu na prva dva kola - kada su srušili Češku i ozbiljno namučili Srbiju - a čini se da ih je ovog puta stigao umor, pošto Turskoj nisu parirali već poslije prve četvrtine.

Sve je funkcionisalo u igri tima Ergina Atamana, Turska je šutirala 36/60 iz igre (9/20 za tri poena, a imala je više raspoloženih igrača. Tako je Alperen Šengun ubacio lakih 20 poena za 21 minut na terenu, uz još sedam skokova i pet asistencija, a pratili su ga Korkmaz i Jurtseven sa po 14, odnosno Bitim sa 13.

Što se tiče Portugalaca, ništa nisu mogli da pogode, za razliku od meča sa Srbijom. Šutirali su svega 19/62 iz igre, a najefikasniji igrači bili su Nimijaš Keta sa 15 poena i sedam skokova, odnosno Travante Vilijams sa 14.

U narednom kolu Turska igra sa Estonijom, pa za kraj grupne faze sa Srbijom kada će biti određen i pobjednik "A" grupe.



