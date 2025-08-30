Jokiću ne mogu ništa na Eurobasketu, a šta je sa Bogdanom? Ove tri stvari niste vidjeli u TV prenosu Srbije

Srbija je upisala i treću pobjedu na Evropskom prvenstvu, a određene detalje niste mogli da vidite u TV prenosu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Tri od tri, to je učinak Srbije na Eurobasketu. Upisala je sve tri pobjede u dosadašnjem toku Evropskog prvenstva, redom su padali Estonija, Portugal i Letonija. Svakako je najteži rival bila selekcija domaćina koja je pala u neizvjesnoj završnici (84:80). Bila je "tuča" na terenu, borba za svaki posjed, sudije su dopustile grublju igru, pa je tako bilo nezadovoljstva na obje strane.

Nikola Jokić je još jednom pokazao cijelom svijetu da nema problem da poentira i da to radi savršeno, ali da ne želi. Bitnije mu je da ekipa pobjeđuje i da igra za cijeli tim. Ali, kada nema povrijeđenog kapitena Bogdana Bogdanovića, kada se drugi meč igra u uzastopnim danima sa oko 19 sati pauze, onda je tu MVP. Preuzeo je odgovornost, uzeo loptu i meč završio sa 39 poena, 10 skokova i četiri asistencije. Aleksa Avramović je najbolje opisao meč asa Denvera, kada je rekao da je promašio nekoliko zicera i da je mogao da postigne i preko 50 poena, što je tačno.

Sve te stvari mogle su jasno da se vide u TV prenosu, dominirao je, radio je šta god je poželio. Pomoglo je i to što su ga Letonci čuvali individualno, odnosno nisu ga udvajali, a jasno je da malo ko može tako da mu parira, pa čak ni Kristaps Porzingis koji je glavna zvijezda Letonije. Dobra stvar je i što je Fiip Petrušev pokazao da je naučio lekciju poslije isključenja na prethodnom meču, bio je drugi strijelac tima, dok Vasa Micić i dalje traži pravu formu i igru koja ga je krasila. Postoje određene stvari koje možda niste primijetili u prenosu, izdvojili smo tri, za tri pobjede.

Dvorana se tresla, Letonci prozivali sudije

Moram da priznam da je bilo zaista impresivno prilikom intoniranja himne. Poslije himne "Bože pravde" su aplaudirali i Letonci, nije se čuo nijedan zvižduk, pokazali su poštovanje, a bilo je preko 90 odsto navijača Letonije u "Šaomi areni". Onda je uslijedilo intoniranje njihove himne i poslije prvih taktova su pjevali zajedno svi koji su bili tu. Bilo je zaista nevjerovatno, dobili su aplauze i od srpskih navijača koji su se tu našli.

Kada je sve to prošlo, prešlo se na "bitku" kako na terenu tako i na tribinama. Letonci su unijeli bubnjeve, pjevali su, skandirali, do te mjere da su se novinarski stolovi u nekim momentima tresli od decibela. Očekivano, radili su sve da pomognu, pa su u više navrata imali pogrdna skandiranja sudijama, nezadovoljni njihovim odlukama. Možda im je to i pomoglo, pa je zato bila dozvoljena nešto grublja igra...

MVP bitka navijača

Možda ih nije bilo mnogo, ali su srpski navijači pokazali koliko su glasni. Imali su i MVP borbu sa navijačima Letonije. Kada je Nikola Jokić bio na liniji penala čulo se sa tribina "MVP, MVP", poruka za najboljeg igrača na planeti, ali je brzo stigao odgovor.

Dva puta u kratkom razmaku se Porgzingis našao na liniji penala i dvorana je to znala da prepozna i da uzvrati skandiranjem "MVP, MVP". Kako se završilo? Jokić je dao 39, Porzingis 14 poena.

Jednoglasno - da se Bogdan vrati što prije

Po završetku utakmice u miks zoni smo čekali izjave igrača. Prolazili su Marko Gudurić, Ognjen Dobrić, Tristan Vukčević, nisu stali da daju izjavu, ali su novinari pokušali da ih ubijede, pa se tako čulo i pitanje u vezi sa povrijeđenim kapitenom Bogdanom Bogdanovićem. Čuli su se i njihovi odgovori "samo da nam se što prije vrati".

Izjave za medije potom su dali Aleksa Avramović i Filip Petrušev i obojica su u prvi plan istakli Bogdana i to koliko fali na terenu. Nadamo se svi da povreda nije toliko ozbiljna i da će uskoro da se pridruži ekipi na treninzima i utakmicama. Nažalost, ne pitamo se samo mi, već i Amerikanci, tačnije Los Anđeles Klipersi za koje on igra.