Da li je to Jago prozvao Zvezdu? Podigao MVP trofej, pa se oglasio prvi put od "precrtavanja"

Pogledajte interesantnu objavu Jaga dos Santosa nakon velikog uspjeha sa Brazilom, u trenutku kada praktično nema klub jer ga je Zvezda precrtala.

Izvor: STRINGER / AFP / Profimedia

Brazil je osvojio Amerikup i to vrlo dominantno pošto je srušio Amerikance u polufinalu i revanširao im se za poraz u ranijoj fazi (92:77), a potom je u čudnom finalu sa malim brojem poena savladao Argentinu 55:47. Za MVP-a proglašen je Jago dos Santos koji je finale završio sa 14 poena i pet asistencija, a koji se potom oglasio na Instagramu.

Nismo čuli dugo ništa od Jaga, nije se oglašavao od kada ga je Crvena zvezda zvanično precrtala za narednu sezonu, tako da se čini da je imao odgovor. Pogledajte šta je objavio na Instagramu:

U pitanju je aludiranje na odluku Crvene zvezde da ga precrta iz sastava i poruči mu da neće biti u sastavu za narednu sezonu, poslije čega je podelio fotografiju na kojoj se vidi da drži MVP trofej i da je dobio poseban poklon od "Lakosta", majicu sa novim logom, po ugledu na Novaka Đokovića.

Crvena zvezda je inače počela pripreme za novu sezonu i to bez Jaga poslije dvije godine, a za sada nema informacija gdje bi to Brazilac mogao da nastavi karijeru.

Do sada je u eliti prosječno bilježio 7,3 poena, 3,5 asistencija i 1,7 skokova po meču.

