logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Da li je to Jago prozvao Zvezdu? Podigao MVP trofej, pa se oglasio prvi put od "precrtavanja"

Da li je to Jago prozvao Zvezdu? Podigao MVP trofej, pa se oglasio prvi put od "precrtavanja"

Autor Dragan Šutvić
0

Pogledajte interesantnu objavu Jaga dos Santosa nakon velikog uspjeha sa Brazilom, u trenutku kada praktično nema klub jer ga je Zvezda precrtala.

Jago dos Santos objava instagramu Izvor: STRINGER / AFP / Profimedia

Brazil je osvojio Amerikup i to vrlo dominantno pošto je srušio Amerikance u polufinalu i revanširao im se za poraz u ranijoj fazi (92:77), a potom je u čudnom finalu sa malim brojem poena savladao Argentinu 55:47. Za MVP-a proglašen je Jago dos Santos koji je finale završio sa 14 poena i pet asistencija, a koji se potom oglasio na Instagramu.

Nismo čuli dugo ništa od Jaga, nije se oglašavao od kada ga je Crvena zvezda zvanično precrtala za narednu sezonu, tako da se čini da je imao odgovor. Pogledajte šta je objavio na Instagramu:

U pitanju je aludiranje na odluku Crvene zvezde da ga precrta iz sastava i poruči mu da neće biti u sastavu za narednu sezonu, poslije čega je podelio fotografiju na kojoj se vidi da drži MVP trofej i da je dobio poseban poklon od "Lakosta", majicu sa novim logom, po ugledu na Novaka Đokovića.

Crvena zvezda je inače počela pripreme za novu sezonu i to bez Jaga poslije dvije godine, a za sada nema informacija gdje bi to Brazilac mogao da nastavi karijeru.

Do sada je u eliti prosječno bilježio 7,3 poena, 3,5 asistencija i 1,7 skokova po meču.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jago dos Santos košarka KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC