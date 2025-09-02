Ataman vidio srpske novinare i odmah sakrio karte: Sprema iznenađenje za Srbiju na Eurobasketu

Ergin Ataman krije taktičke zamisli od novinara pred meč sa Srbijom na Evropskom prvenstvu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Okršaj Srbije i Turske na Eurobasketu (srijeda 20.15) riješiće dilemu oko toga ko će kao prvi u grupi da prođe dalje. Pobjednika će sačekati i nešto lakši žrijeb, pa je to još jedan motiv više za oba tima u najvećem derbiju grupe. Tako su mediji imali priliku da vide i trening oba tima, tačnije jednog zasad, pošto se srpski trening otvara kasnije večeras.

Pustili su nas da uđemo na desetak minuta na trening reprezentacije Turske i ono što smo odmah vidjeli bilo je da je Ergin Ataman odlučio da sakrije sve svoje karte. Kako srpski novinari, kojih je bilo 90 odsto, uz svega par turskih medija ne bi vidjeli nešto što ne bi trebalo. Vidjelo se to po tome što je poslao na klupu dvojicu najvažnijih igrača - Alperena Šenguna i Džedija Osmana.

Njih dvojica su sjedili pored, pričali, smijali se, dobacivali nešto Šejnu Larkinu koji je vježbao slobodna bacanja i šut sa poludistance. Ergin Ataman je šetao iza na parketu, pratio jednu grupu koja je bila sa strane na kojoj su novinari, pa je onda otišao do druge na kojoj su bili Omer Jurtseven i Šehmus Hazer. Nedugo po ulasku novinara, Osman je dobio dozvolu selektora da ode u svlačionicu što je i učinio.

Kakve ideje Turčin ima? Jedna od stvari koju će izvjesno da proba jeste ta da će da igra sa dvojicom centara, sa Jurtsevenom i Šengunom u postavi. To je nešto što očekuje i Pešić pa smo tako na meču protiv Češke vidjeli da su u istoj petorci bili Nikola Jokić i Nikola Milutinov.

Šta kaže Ataman o meču?

Poslije treninga Ataman je stao i razgovarao sa srpskim medijima, bio je dobro raspoložen i šalio se. Tvrdi da mu je mnogo bitnije da pobijedi Srbiju u eliminacionoj fazi, a ne u grupi.

"Nadam se da ćemo igrati u finalu. Isto smatra i Pešić vjerovatno. Ne znam protiv koga, ali volio bih da spomenem da je meč u srijedu važan, igraju dva jaka tima. Nadam se da će da bude dobra utakmica. Na kraju, pobijedili ili izgubili, to neće da vam donese medalju. Srbija je proglašena za favorita prije početka turnira u evropskim medijima. Zato sam i rekao da hoću da pobijedim Srbiju više u finalu nego u tom meču u grupi. Naravno, borićemo se da ih pobijedimo i u narednom meču", poručio je Ataman.