"Za sve te insajdere i one koji prate, to nije iznenađenje": Pešić svima objasnio "ko kosi, a ko vodu nosi"

Svetislav Pešić je pred meč sa Turskom pričao sa medijima i posebno je govorio o Jokiću i Miciću. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Srbija igra protiv Turske za prvo mjesto u grupi na Eurobasketu. Trijumf bi donio i nešto lakši put u nastavku takmičenja, ali to nije ono što je najbitnije za "orlove". Potvrdio je to i selektor Svetislav Pešić koji je pričao sa medijima posle treninga.

"Ciljevi se ne menjaju. Raspoloženje? Videćemo sutra. Ovo nije najvažnija utakmica na prvenstvu, ali je utakmica sa najjačim rivalom do sada, objektivno. Sa ekipom koja je pokazala ovde jedan kontinuitet, timsku igru, individualni pristup, radi se o kvalitetnom timu. To je za nas novi izazov, da odigramo najbolje što možemo da vidimo i mi dokle smo stigli, test za nas", počeo je Pešić.

Potrebno je i malo vremena ekipi da se adaptira na izostanak Bogdana Bogdanovića za kog je završen šampionat.

"Kako da vam kažem, moramo da mislimo od meča do meča, ako se desilo, desilo se. Šta da radimo. Mi smo igrali neke utakmice i bez Bogdanovića, tražimo nova rješenja. Nema tu velikih promjena taktičkih, da tako kažem. Možda neki detalji u napadu i odbrani. Svaki igrač donosi nešto svoje, nešto novo, potrebno je da se adaptira i ekipa i ja kao trener. Da pripremamo neka nova rješenja. Kako god da okrenemo, Bogdan je bio veoma važan igrač za naš koncept, ali to ne znači da tražimo neke izgovore i opravdanja. Imamo druga rješenja, druge opcije i gledamo da te opcije stavimo naprijed. Da sakrijemo neke nedostatke i da pokažemo, tačnije da u prvi plan stavimo neke naše prednosti."

Na nekim mečevima, poput onog sa Estonijom i Češkom je Srbija igrala lepršavo, pa je selektor upitan i za taj detalj i da li sada postoji pritisak.

"Nema toga. Imali smo relativno protivnike koje nisu na tom našem nivou. Na nivou naših ambicija, to je izgledalo drugačije. Sa dobrim rivalima kao što je bila Letonija ili Njemačka i Grčka na pripremama. To je pokazalo da ne može svaki meč da se dobije sa 20-30 razlike i da je to skoro nemoguće. To su ekipe na vrhunskom nivou ili ekipe koje su 10 odsto bolje ili slabije od nas, približno smo jedni drugima. Nema toliko velike razlike, mnogo koševa, razlika u kvalitetu nije velika. Važna je utakmica za nas i iz razloga da vidimo u kom smo momentu, šta možemo da uradimo sada i šta bi još mogli da popravimo na odlučujućim mečevima. Ne kažem da meč sutra nije važan, jeste. Bolje je ući sa mentalitetom da se odigra dobar meč, da se ide na dobar rezultat, to povećava samopouzdanje igrača. Postoje i neke druge stvari, da vidimo gdje se nalazimo u ovom momentu."

"Za te insajdere, nije iznenađenje"

Imao je Pešić i posebnu poruku za sve one koji potcjenjuju ekipu Turske. Zna ih iz prošlih nekih neizvjesnih mečeva.

"Igrali smo kvalifikacije za Mundobasket, igrali smo u Istanbulu sa približno istim igračima, trenerom. Pa u Beogradu takođe. Turska je sada daleko kompletnija, veći izbor kvalitetnih igrača, povezali su se. Došli su svi na koje je trener računao, što ne znači da kod nas nisu došli svi. Sa te strane je manje-više jasno. Nećemo previše o Turcima, respektujemo ih i način na koji igraju i rezultate koje imaju. Moramo da znamo da je Turska napredovala u svakom smislu u posljednjih 20 godina. Imaju kvalitetnu ligu, jednu od najjačih u Evropi. Dolazi veliki broj igrača i u NBA i u Evropu. Za te insajdere, za vas koji pratite, ništa tu nije iznenađujuće."

O Jokiću i Šengunu

O Jokiću i Šengunu

Veliku pažnju privlači i duel u reketu gdje će biti dvojica NBA asova u direktnom okršaju - Nikola Jokić i Alperen Šengun.

"Dobro je, atraktivno, publika dolazi zbog takvih individualnih okršaja da se tako izrazim. Publika gleda, vi gledate, nama je i to važno na pripremama, da vidimo kako se ophoditi prema vodećim igračima protivničkog tima, u ovom sučaju je to on. Kvalitetni timovi imaju dobru bazu, oni koji žele da pobjeđuju moraju da imaju vodeće igrače. Da kažem, zna se ko kosi a ko vodu nosi. Imaju to sve ekipe i Turska i naša."

Jedna od ideja mogla bi da bude i igra sa dvojicom centara što je Pešić pokazao na meču sa Češkom kada su u postavi bili Jokić i Milutinov.

"Mi smo tako igrali i pripremali, ništa to nije novo. Svi koji ste pratili Olimpijske igre, često smo igrali sa dvojicom Nikola. Ništa to. I u pripremnim mečevima smo to radili, to su opcije koje nam stoje na raspolaganju i to koristimo. Da li i sutra? Zavisi od drugih, od toka utakmice. Znate kako, uvijek se pripremaju neke opcije koje bi mogle da ti zadrže kontinuitet u igri. To se pokazalo, to su iskusni igrači. Pokazalo se na nekim utakmicama na Olimpijskim igrama kao poželjno. Nastavili smo tako. Bila je sa Češkom takva utakmica, ipak je ovo oficijalno takmičenje, ali... Igraš i treniraš košarku, ta utakmica je bila i jedno i drugo. I da treniramo neke stvari. Na Eurobasketu si i uvijek je važno da pobijediš."

"Micić? Traži sebe, mi njega tražimo"

Djeluje da je sa Micićem sve u redu i da će da bude u timu protiv Turske, kao i da povreda nije ozbiljna. Upitan je Pešić i kakvo je stanje sa njim.

"Ništa. Vasa je i dalje u procesu uigravanja sa ekipom. Traži sebe, mi njega tražimo, hoćemo da mu pomognemo da se što pre priključi timu. Daje svoj maksimalni pristup i sve to. Nadamo se da će to iz utakmice u utakmicu, da će biti sve bolji i bolji u smislu njegovog doprinosa i timskog doprinosa", zaključio je Pešić.