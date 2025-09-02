"Ovaj ludak laje oko tebe, 40 minuta ti u nogama": Duško Savanović zna zbog koga je svima muka od Srbije

Muka je igrati sa Srbijom na Eurobasketu, a kako kaže Duško Savanović glavni krivac za to je - Aleksa Avramović.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić/ JaoMile Podcast

Aleksa Avramović je prvi plej Srbije na ovogodišnjem Eurobasketu, a jedan je od miljenika navijača. Ipak, postoje oni koji ga ne vole, a to su protivnički bekovi. Upravo su o tome u "Jao Mile" podkastu pričali Milutin Aleksić i Duško Savanović.

Dva bivša košarkaša osvrnula su se na agresivan stil igre plejmejkera Srbije i naglasili su da je on neko koga se svi bekovi na Eurobasketu plaše. Pogotovo je Duško Savanović bio vrlo slikovit u opisu igre srpskog beka.

Duško Savanović: Aleksa je mnogo emotivan igrač, koji mnogo zavisi od publike i od saigrača. Nose ga publika, ali ga nose i Bogdan i Jokić... On je ovdje totalno rasterećen kad igra jer je ovde igrač specijalac.

Aleksa je mnogo emotivan igrač, koji mnogo zavisi od publike i od saigrača. Nose ga publika, ali ga nose i Bogdan i Jokić... On je ovdje totalno rasterećen kad igra jer je ovde igrač specijalac. Milutin Aleksić: Jesi l' uhvatio nekoliko mečeva kada mu je Jokara rekao da ne žuri mnogo kod tih nekih odluka?

Jesi l' uhvatio nekoliko mečeva kada mu je Jokara rekao da ne žuri mnogo kod tih nekih odluka? Duško Savanović: Mislim da tu nema neke pretjerane kontrole. Koliko god da se trudi on ne može da kontroliše sebe. To njega pukne kao fleš, on uleti i to radi instintktivno.

Mislim da tu nema neke pretjerane kontrole. Koliko god da se trudi on ne može da kontroliše sebe. To njega pukne kao fleš, on uleti i to radi instintktivno. Milutin Aleksić: Jeste ali ta energija daje bust drugima. Iz tog kontektsta kada griješi, mnogo puta to pokrene druge.

Jeste ali ta energija daje bust drugima. Iz tog kontektsta kada griješi, mnogo puta to pokrene druge. Duško Savanović: Napravi greške, ali mnogo utakmica smo dobili na njegovu ludoriju. Onu Kanadu, tu smo dobili meč na one njegove ukradene lopte. Mislim da nijednom beku na Eurobasketu nije prijatno da igra sa Srbijom zbog Alekse Avramovića. Ne zbog Bogdana, nije tebe sramota ako ti Bogdan strovali 25 poena, ali ti ne možeš da preneseš loptu zbog ovog ludaka što ide i laje oko tebe, 40 minuta ti je u nogama.

Napravi greške, ali mnogo utakmica smo dobili na njegovu ludoriju. Onu Kanadu, tu smo dobili meč na one njegove ukradene lopte. Mislim da nijednom beku na Eurobasketu nije prijatno da igra sa Srbijom zbog Alekse Avramovića. Ne zbog Bogdana, nije tebe sramota ako ti Bogdan strovali 25 poena, ali ti ne možeš da preneseš loptu zbog ovog ludaka što ide i laje oko tebe, 40 minuta ti je u nogama. Milutin Aleksić: On je igrač koji odbrambeno napada. On ne čuva igrača, to je velika razlika. Mi svi čuvamo da ti neko ne da koš, ali on napada.

Novi košarkaš Dubaija je protiv Estonije dao 13 poena uz 3 skoka i 3 asistencije, zatim je sa Portugalom imao 5 poena i 2 asistencije. Letoncima je ubacio 8 poena uz 4 skoka i 2 asistencije, a najbolji meč odigrao je sa Češkom sa 14 poena, 8 asistencija i 4 skoka. Neka se spremi Turska.

