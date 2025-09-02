logo
Maler za malerom na Eurobasketu: Bogdan Bogdanović predvodi "crnu" listu

Maler za malerom na Eurobasketu: Bogdan Bogdanović predvodi "crnu" listu

Autor Dragan Šutvić
0

Loše vijesti samo pristižu, reprezentacije će morati bez udarnih igrača u nastavku Evropskog prvenstva.

Eurobasket 2025 povrede Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkašku reprezentaciju Srbije zadesio je veliki peh kada je kapiten Bogdan Bogdanović povrijedio zadnju ložu i završio Eurobasket. "Orlovi" će morati bez lidera u nastavku šampionata, ali nisu jedini koji se suočavaju sa teškim momentima. Nakon Bogdanovića još nekoliko reprezentacija je ostalo bez ključnih igrača.

Litvanija, Francuska, Njemačka, Letonija i Estonija su uzdrmane povredama i moraće da igraju sa 11 igrača u rosteru.

Posljednji u nizu koji je otpao je Francuz Aleks Sar koji neće moći da nastavi takmičenje zbog povrede lista i biće nekoliko sedmica van terena. Koliko je to veliki hendikep za "trikolore" govore i brojke koje je bilježio u dosadašnjem dijelu šampionata - prosjek od 9,5 poena, 4,5 skokova uz jednu blokadu na dvije utakmice.

Ogroman hendikep zadesio je Litvance kada je Rokas Jokubaitis napustio teren uz pomoć saigrača, odmah je bilo jasno da je u pitanju ozbiljnija povreda, što se i ispostavilo. Pouzdani as je povrijedio prednji ukršteni ligament koljena i meniskus, što je jedna od najtežih košarkaških povreda. On je u prosjeku bilježio 17,7 poena po meču i 8,5 asistencija, tako da je jasno koliko je ovo maler za Litvance.

Andrej Gražulis se povrijedio na startu meču sa Srbijom. Na parketu je proveo samo dva minuta i bila je to povreda stopala koja ga je eliminisala sa prvenstva. Letonci su već obezbijedili narednu fazu, ali nema sumnje da će im Grižulis faliti.

Nijemci su žestoko oslabljeni neigranjem Johanesa Vojtmana do kraja Evropskog prvenstva. Da stvar bude gora po igrača Bajerna, on će morati na operaciju i čeka ga duži oporavak.

Estonac Sim-Sander Vene je zbog povrede koljena zadobijene u porazu od Letonije završio prvenstvo, tako da je on samo jedan u nizu asova koji nisu dočekali grupnu fazu.

