Kako je Ataman ubijedio Osmana da odbije Obradovića? Ovo mu nije garantovano u Partizanu

Džedi Osman prošlog ljeta izabrao Panatinaikos pre Partizana, imao je dva jaka razloga za to.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaška reprezentacija Srbije za prvo mjesto u grupi A Evropskog prvenstva igra protiv selekcije Turske koja je jedan od favorita za zlatnu medalju. Pored Alperena Šenguna, u dosadašnjem toku prvenstva najviše se istakao košarkaš Panatinaikosa Džedi Osman. Iskusni as je porijeklom iz Srbije, tečno govori srpski jezik i umalo je obukao dres Partizana prošle sezone.

Ipak, odabrao je Ergina Atamana umjesto Željka Obradovića, a jednom prilikom je otkrio zašto nije došlo do dogovora sa beogradskim crno-bijelima.

"Jeste, bilo je priče, ali sve se toliko brzo desilo u vezi sa mojom karijerom. U to vrijeme sam očekivao da li ću imati neke ponude iz NBA, da li ću neki timovi htjeti da me uzmu. Već je bilo septembar, 11,12,13... Već sam počeo da se uznemiravam zbog toga, zato što je sezona počinjala u Evroligi, već su svi napravili ekipe, a ja nisam znao šta će da se desi. Tada kada sam pričao sa menadžerima, rekli su mi da je Partizan jedan od tih koji bi voljele da me imaju u timu, ali su za to vrijeme već bile priče i sa Panatinaikosom. Bili su priče sa Partizanom, čuo su se bili i sa Savićem, ali na kraju sam se dogovorio sa Panatinaikosom", rekao je Osman u intervjuu za "Sportal".

Iako smatra Obradovića jednim od najboljih trenera u Evropi, znao je šta da očekuje od Atamana sa kojim je godinama sarađivao u reprezentaciji Turske. Takođe, Panatinaikos je tek osvojio Evroligu nakon dosta godina čekanja, što mu je bila dodatna motivacija i vjerovao je da sa njima može do trona.

Izvor: Giorgos Arapekos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Željko Obradović je jedan od najboljih trenera u Evropi. Sa jedne strane sam imao Ergina Atamana, trenera sa kojim radim dugo godina, posebno u reprezentaciji, već od 2014, a sa druge strane je bio Obradović, koji je u karijeri osvojio sve i svašta. Naravno, raditi za oba trenera je za mene predstavljalo veliku sreću. Odlučio da radim sa trenerom Atamanom, zato što ga znam dugi niz godina, znam njegov sistem, znam kakvu košarku voli da igra, tako da sam zbog toga malo više otišao na tu stranu. Najviše zato što je prošle godine osvojio Evroligu sa Panatinaikosom. Znam šta očekuju od ekipe i ja sam htio da igram za Panatinaikos da bih imao šansu da osvojim opet Evroligu sa njima. To je bilo to. Naravno, sa druge strane, raditi sa Željkom Obradovićem... Ne znam, ako pitate bilo kog igrača u Evroligu, svi bi rekli valjda da bi htjeli da rade sa njim."

S druge strane, jako dobro poznaje sistem Ergina Atamana koji je u karijeri osvojio tri Evrolige. "Znam ga skoro deset godina, imamo dobre odnose na terenu i izvan terena. Znam kakav sistem ima u ekipi. Posebno kada vidite posljednjih sedam, osam godina, mislim da je stvarno uradio odlične stvari. Osvojio je sa Efesom 'back to back' Evroligu, pa je došao u Panatinaikos, koji nije bio u najboljem stanju, a u prvoj godini je osvojio sa njima Evroligu. Zaista mislim da je odličan trener i da je ovo što je za posljednjih sedam, osam godina uradio zaista sjajno."

Porijeklo Džedija Osmana

Rođen je u Ohridu, od oca Turčina i majke Bošnjakinje iz Novog Pazara, a tečno govori naš jezik. Devet godina je živeo u Sarajevu i tamo je počeo da igra košarku.

"Otac mi je iz Makedonije, ja sam rođen u Makedoniji, a mama je iz Novog Pazara. Živjeli smo devet godina u Sarajevu, u Bosni, poslije smo otišli za Tursku. Počeo sam karijeru u Rinu, pa sam poslije prešao u Bosnu... Super je bilo igrati za Bosnu", rekao je Džedi Osman jednom prilikom o svom porijeklu i vezanosti za ove prostore.