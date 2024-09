NBA bomba Reala: Nude milione, hoće da im zamijeni Rudija Fernandeza!

Džedi Osman stiže u Evroligu? To je plan Reala, vidjećemo da li će se ostvariti!

Izvor: MN PRESS

Real Madrid želi da povrati titulu šampiona Evrolige, a nakon odlazaka Ćaća Rodrigeza i Rudija Fernandeza, kao i transfera Geršona Jabuselea u NBA ligu uprava je odlučila da pojuri NBA pojačanje. Kako pišu strani mediji prvi pik je iskusni 29-godišnji turski košarkaš Džedi Osman.

Na mjestu krila Real ima Marija Hezonju i Alberta Abaldea, tu može da se snađe i Gabrijel Dek, ali je on vjerovatno planiran kao prva četvorka, tako da nedostaje makar još jedan igrač na mjestu trojke. Ne bi ovo bio prvi put Osmanu da igra u Evroligi pošto je nastupao za Efes.

Ako se odluči da se vrati u Evropu to će biti povratak poslije sedam sezona u NBA ligi. On je 2015. godine izabran kao 31. pik na draftu, a zatim je proveo šest godina u Klivlend Kavalirsima i godinu dana u San Antoniju. Kod Grega Popoviča je prošle sezone bio sasvim solidan pošto je na 72 meča prosječno postizao 6,8 poena i imao 2,5 skokova. Real Madrid hoće da iskoristi to što je slobodan igrač i ponudili su mu ugovor. Ako on ne prohvati ponudu sljedeća meta je Semi Odželeje.

MAMA IZ SRBIJE, NA SVADBI SRPSKI NARODNJACI!

Izvor: MN PRESS

Džedi Osman bi bio još jedan od Balkanaca u Realu, ali ne samo zbog Turske već i zbog Makedonije! Rođen je u Ohridu, od oca Turčina i majke Bošnjakinje iz Novog Pazara, a tečno govori naš jezik. Devet godina je živio u Sarajevu i tamo je počeo da igra košarku, a na pitanje MONDA na Eurobasketu 2015. godine da li pamti Sarajevo rekao je: "Da, naravno. Majka mi je iz Srbije i živjeli smo u Sarajevu devet godina". Na pitanje da li priča srpski, bio je jasan: "Da, majka mi je iz Srbije".

"Otac mi je iz Makedonije, ja sam rođen u Makedoniji, a mama je iz Novog Pazara. Živjeli smo devet godina u Sarajevu, u Bosni, poslije smo otišli za Tursku. Počeo sam karijeru u Rinu, pa sam poslije prešao u Bosnu... Super je bilo igrati za Bosnu, ali sad se srušila Skenderija i vidim da nije dobro. Baš mi je žao", rekao je Džedi Osman tom prilikom o svom porijeklu i vezanosti za ove prostore. Vidjeli smo i da ne zaboravlja korijene kada se oženio turskom glumicom Ebru Šahin. Svadba je održana na Ohridu, a na snimcima sa vjenčanja mogli smo da čujemo pjesmu "Ramo, Ramo druže moj", kao i "Miljacku" od Halida Bešlića.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!