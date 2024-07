Real pravi tim koji će dominirati u narednim godinama!

Real Madrid krenuo u misiju, da napravi tim koji nije tipičan evropski, potpisuju igrače i na pet godina.

Izvor: HALIL SAGIRKAYA / AFP / Profimedia

Real Madrid je dominirao prošle sezone u Evroligi, međutim na kraju su posustali i izgubili su u finalu fajnal-fora u Berlinu protiv Panatinaikosa, poslije čega je bilo jasno - potrebno je napraviti rekonstrukciju i zadržati na okupu one najbolje. Tako su u penziju otišli Serhio Rodrigez i Rudi Fernandez, klub su napustili Vensan Poarje i Fabijan Kozer, još se čeka odluka oko Serhija Ljulja, dok su ostale igrače u Realu počeli da "zaključavaju".

Mario Hezonja je posle velikog interesovanja Partizana i drugih evropskih klubova potpisao ipak do 2029. godine, dok se na još pet sezona "obećao" i najbolji igrač tima Valter Tavares. Djelovalo je da će napustiti klub, spominjao se prije svega Dubai, ali su se dogovorili da potpišu neobično dugačak ugovor za evropsku košarku.

Osim njega, ugovor do 2028. godine ima Gabrijel Dek, dok su do 2027. potpisani Fakundo Kampaco i pridošlica Andres Feliz. Jednogodišnje ugovore sa Real Madridom imaju Abalde, Musa i Jabusele, s tim da se očekuje da i oni u narednom periodu produže saradnju, baš kao što je to nedavno uradio i trener Ćus Mateo u koga i te kako imaju povjerenja, pošto planiraju da ga zadrže do 2026.

Nema sumnje da će sa ovim timom Real Madrid biti jedan od najvećih favorita za osvajanje Evrolige i naredne sezone, iako su se pojačali i drugi velikani evropske košarke.

