Zvezda gubi trku za Dušana Tadića: Portugalci u "pol poziciji", imaju jakog aduta

Portugalska Benfika zainteresovana za dovođenje Dušana Tadića koji na stolu ima ponudu Crvene zvezde.

Izvor: Hollandse Hoogte / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nekadašnji kapiten Srbije Dušan Tadić je i dalje je bez kluba, pošto mu je u junu istekao ugovor sa turskim Fenerbahčeom. Nije tajna da Crvena zvezda želi bivšeg vezistu Ajaksa, ali nije jedina zainteresovana za njegove usluge.

Naravno, Vojvodina bi širom otvorenih vrata prihvatila nekadašnjeg "đaka", dok su se spominjali Ajaks i Atletiko Madrid. Naravno, Saudijska Arabija je uvijek opcija za dokazane asove poput Tadića, ali i dalje nije najpoželjnija destinacija. Sada se u trku uključila portugalska Benfika i po svemu sudeći preuzela "pol poziciju". Adut u pregovorima je čovjek koji je sa Tadićem sarađivaju u Fenerbahčeu, a sada je sportski direktor Benfike, Mario Branko.

Benfica está em negociações com Dusan Tadic, avança o jornalista@yagosabuncuoglu.pic.twitter.com/8CrLtXeQUB — Diário de Transferências (@DTransferencias)July 23, 2025

Benfika je ovog ljeta ostala bez nosilaca igre, Anhela Di Marije i Orkana Kokčua, pa bi Tadić mogao da predstavlja zamjenu.

Zvezda i Tadić?

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić nedavno je otkrio sve o pregovorima sa Tadićem.

"Obavili smo nekoliko razgovora sa Dušanom Tadićem. Naša želja je, pojavio se na tržištu poslije rastanka sa Fenerbahčeom. Uradili smo sve što je u našoj moći, prešli smo preko crvenih linija što se tiče uslova. Nesporna želja svih nas, od uprave preko stručnog štaba do saigrača, je da Dušan Tadić dođe", rekao je Terzić.

Zvezdan Terzić i Dušan Tadić

Izvor: RTS/Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Sugerisao mu je da nema boljeg mjesta za porodicu, kao ni za završetak karijere.

"Rekao sam mu: Nećemo te pritiskati imaš otvoren poziv Crvene zvezde do 1. septembra kada se zatvara prelazni rok. Do njega je. On ima neke svoje lične dileme, privatne, Da li će živjeti u Srbiji sa porodicom ili negdje drugo. Ja sam mu rekao kao sinu ako planiraš da ti djeca odrastaju u Beogradu i Srbiji napravićeš grešku ako ne završiš karijeru u Crvenoj zvezdi i počneš neki novi život tu", rekao je Terzić.