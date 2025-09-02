logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nije Bogdan jedini, to je veliki problem": Pešić moli FIBA da promijeni jedno pravilo što prije

"Nije Bogdan jedini, to je veliki problem": Pešić moli FIBA da promijeni jedno pravilo što prije

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Svetislav Pešić traži od FIBA da promijeni pravila o broju igrača u sastavu. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Svetislav Pešić o povredama na Eurobasketu i broju igrača Izvor: MN PRESS

Srbija je ostala bez Bogdana Bogdanovića do kraja Eurobasketa i nije jedina koja ima probleme. Rokas Jokubaitis je doživio tešku povredu na Eurobasketu igrajući za Litvaniju, povrijedio se i Aleks Sar u Francuskoj. Sve to kao rezultat velikog broja utakmica tokom sezone, manjka odmora, a o tom problemu pričao je i Svetislav Pešić. Brine ga situacija...

"Naravno da brine, koga ne brine? Mi stalno o tome govorimo. Kada pričamo o ciljevima i sportskim rezultatima. Obično kažemo - samo da ostanemo zdravi i da ne bude povreda. Takva situacija je da odlučuješ sudbinu sam, ne neko drugi. Još jedan problem koji imamo na nivou evropske košarke. Prvenstva su dugačka, nema se vremena za pripremu. Za ovakav sistem takmičenja, mali broj dana, nema tu... Ne kukam ja, to je za sve isto, pripremaš se 28 dana za prvenstvo i ovakvo takmičenje gdje se igra svaki drugi dan, ponekad svaki dan i rizik od povreda je veliki. Umor stiže, dolaze povrede. Ne dolaze na početku nego malo kasnije", rekao je Pešić.

Zbog svega toga ima molbu za ljude iz FIBA i za sve one koji odlučuju - moli ih da povećaju dozvoljen broj ljudi u sastavima timova.

"Nadam se da će da nas zaobiđe, dosta nas je pogodilo sa Bogdanom. Nadam se da će da nas posluži i malo sreće da nema bolesti i povreda. Šta da radimo? Moramo da se adaptiramo prema situaciji kakva je i da ljudi koji su odgovorni razmišljaju da ekipe treba da dođu sa 13-14 igrača, da rosteri moraju da se povećaju. Ne samo zato što je Evropsko prvenstvo dosta naporno, nego igrači dolaze iz takmičenja gdje igraju u najboljim klubovima. Svi najbolji evropski klubovi igraju do kraja sezone i u šampionatima svojih zemalja i evropskim takmičenjima. Nemaju dovoljno vremena za regeneraciju i pripremu. Pričalo se i ranije o tome da se poveća broj igrača u rosteru, eto i zbog ovih situaicja koje su se desile. Te nesreće, povrede."

Šta je sa Bogdanom?

Otkrio je Pešić i da će Bogdan Bogdanović da odsustvuje najmanje mjesec dana zbog povrede zadnje lože. Zbog toga je završio Evropsko prvenstvo.

"Bogdana je to izbacilo na 4-6 nedjelja, Jokubaitis je završio sezonu. To više nisu nesrećni slučajevi, nego logični razvoji. U smislu povreda koje dolaze, ne mogu da dođu slučajno", zaključio je Pešić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Eurobasket 2025 Svetislav Pešić orlovi Bogdan Bogdanović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC