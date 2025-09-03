Srbi dominiraju na Eurobasketu, a gdje su turski navijači? Pitali smo ih šta se dešava

Mali broj turskih navijača je u Rigi na Evropskom prvenstvu, a dobili smo i objašnjenje zašto je to tako. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: MN PRESS

Srbija i Turska su dvije od tri neporažene ekipe na Eurobasketu, treća je Njemačka. Samo ta tri tima upisala su po četiri trijumfa, a u grupi A će jedni morati da dožive gorak ukus poraza. Da li će se radovati sastav Svetislava Pešića ili Ergina Atamana biće poznato večeras (20.15). Ishod tog meča se čeka, ali u navijačkom okršaju bi se reklo da Srbi vode.

Po onome što sam mogao da vidim na ulicama Rige svih ovih dana najviše ima navijača domaćina, Letonije što je sasvim logično. Drugi su Estonci kojih ima zaista mnogo, a rekao bih da su Srbi i Česi tu negdje po broju navijača. Gdje su Turci? To je bilo pitanje koje me kopkalo, pa sam ubrzo našao odgovor. Pomalo me i začudilo što nema više turskih fanova, posebno zbog činjenice da imaju tako dobar tim na parketu.

Zašto ih nema? Odgovor je da je problem viza. Svi turski državljani moraju da dobiju vizu da bi ušli u Letoniju, a samim tim i da bi imali šansu da dođu do Rige na Eurobasket. Popričao sam sa nekoliko turskih navijača koji su uspjeli da dođu i dobio potvrdu. U neformalnom razgovoru su mi rekli i da su provjere veoma detaljne, da postoji dosta zahtjeva i da mnogima odbijaju vizu za ulazak u Letoniju. Nadaju se da bi to možda moglo da se promijeni u narednim danima kada počne nokaut faza takmičenja i kada krene borba za medalje. Za sada ih na ulicama nema toliko.

Nije nešto bolje stanje ni kada su turski novinari u pitanju. Na treningu pred meč Srbije i Turske bilo je 5-6 turskih novinara tu, dok je srpska ekspedicija medija bila mnogo, mnogo, mnogo brojnija.

I Pešić i Ataman "spuštaju loptu"

Ergin Ataman i Svetislav Pešić pričali su sa medijima posle večernjih treninga imaju sličnu taktiku. Obojica "spuštaju euforiju" i ne dozvoljavaju da se o narednoj utakmici priča kao da je "na život i smrt". Vidi se to po reakcijama trenera na pitanja o meču.

I Pešić i Ataman su objasnili da će "njihove ekipe ići na pobjedu", ali da ishod ne mijenja toliko toga, jer je bitnije da se ređaju pobjede u nokaut fazi. Ataman je u svom stilu rekao da mu je "cilj da pobijedi Srbiju u finalu", dok je srpski selektor bio znatno blaži.

"Ovo nije najvažnija utakmica na prvenstvu, ali jeste meč sa najtežim rivalom do sada, sa timom koji je pokazao kontinuitet, timsku igru, individualan pristup, kvalitetni su. To je novi izazov za nas, da odigramo najbolje što možemo, biće to pravi test za nas", poručio je Pešić.

Prema viđenom trebalo bi očekivati i da će na tribinama da bude veći broj srpskih nego turskih navijača. Nadaju se i oni da će se na kraju radovati trijumfu "orlova".