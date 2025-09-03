Ataman divljao, a Pešić ga gospodski spustio: Izbila svađa zbog "sjedi dole" na meču Srbije i Turske

U posljednjem duelu Srbije i Turske vidjeli smo svađu dvojice selektora Svetislava Pešića i Ergina Atamana.

Izvor: MONDO/Lukas Barth / AFP / Profimedia

Srbija i Turska boriće se večeras u direktnom okršaju za prvo mjesto u grupi "A" na Eurobasketu 2025, a pobjeda bi, makar u teoriji, garantovala lakši put do kraja turnira. Sve oči biće uprte naravno u duel Nikole Jokića i Alperena Šenguna, dok će uz njih naravno mnogo pažnje privlačiti i trenerski dvoboj, iskusnih "vukova".

Svetislav Pešić i Ergin Ataman vjerovatno su najpoznatiji i najbolji treneri na ovogodišnjem Eurobasketu, tako da nema sumnje da ćemo gledati njihovu veliku taktičku bitku, a koju je "Kari" već počeo da priprema u duelu sa Češkom, kada je na teren poslao zajedno Jokića i Milutinova. Ipak, nema tajni, njih dvojica se poznaju godinama i imaju veliko poštovanje jedan za drugog, ali istovremeno ne bi trebalo da zaboravimo i da su nedavno imali i svađu.

Zašto su se posvađali Pešić i Ataman?

U posljednjem meču koji su odigrali Srbija i Turska (novembar 2022. godine), u kvalifikacijama za Mundobasket 2023, Pešić je bio vidno uznemiren zbog ponašanja svog kolege Ergina Atamana iz Turske. Srbija je pobijedila u hali "Aleksandar Nikolić" 77:76, a Ataman je prigovarao sudijama zbog jednog faula Marka Gudurića. Ustao je s klupe u teren, bio bučan kao i obično, a onda je isprovocirao publiku i Svetislava Pešića koji ga je poslao na klupu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Pešić i Ataman se svadjaju

Prethodno je Ataman dočekan zvižducima zbog toga što je već godinama "trn u oku" srpskih navijača zbog sramnih izjava o ubijenom Marku Ivkoviću Jagodi, dok je konkretno pred taj duel sa Turskom zabranio svom tadašnjem igraču Vasi Miciću da igra za Srbiju. Ni to mu nije pomoglo da dobije meč.

Šta je Ataman rekao o svađi s Pešićem?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Nije prihvatljiv takav dijalog i takvo ponašanje selektora. Tražio sam nesportsku ličnu srpskog košarkaša, za to vrijeme mi je Pešić dobacivao i pitao me zašto se žalim. Ne znam kakav pritisak ima zbog neuspjeha na Eurobasketu. Ne razumijem zašto se žali, ja sam pričao sa sudijama. Nije fer. Poznajem ga dugo godina, razočarao me, vjerovatno je pod pritiskom zbog tog poraza na Eurobasketu gdje je bio među favoritima sa Srbijom", poručio je Ataman smatrajući da je najmanje kriv zbog svega.

Istakao je i da mu se nije dopalo suđenje jer je Srbija na tom meču imala 24 slobodna bacanja, a Turska 17, dok su mu se smučila i pitanja o Miciću: "Svi pričaju o tome, ne znam ko je provocirao. Ne želim da se ponavljam o toj temi. Pitajte svoje medije, kao i Šarunasa Jasikevičijusa zašto nije došao Nikola Kalinić iz Barselone, zašto Željko Obradović nije pustio Janisa Papapetrua u Grčku. Nema provokacije. Efes se bori u Evrolgi, nalazi se u teškoj situaciji, Šejn Lakrin je povrijeđen, Micić je imao manju povredu, nije se osjećao najbolje, nije zato ovdje. Ovo je moja posljednja izjava o Miciću na ovu temu", zaključio je on.

Šta je Pešić rekao o Atamanu?

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odmah je Svetislav Pešić pokušao da smiri strasti i nije htio da "pali" vatru poslije sukoba sa Atamanom: "Ne bih komentarisao reči Ergina Atamana, to je sastavni dio utakmice. Ne bi bio razočaran da je pobijedio. Izgubili su, Dušan je to na najbolji način objasnio, bila je ovo čvrsta i jaka utakmica sa jakim protivnikom. Znali smo to, za njih je bila ovo odlučujuća utakmica koju su morali da pobijede i sada se zna skor koji je problem za njih", rekao je Pešić.

Od tada, čini se da su njih dvojica izgladili odnos i s velikim poštovanjem govorili su o Srbiji, odnosno Turskoj, uoči večerašnjeg duela u Rigi.