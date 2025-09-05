"Rekao sam igračima - došli smo do dna": Selektor BIH progovorio o raskolu u ekipi

Adis Bećiragić je priznao da je poslije poraza od Crne Gore selekcija Bosne i Hercegovine bila u jako teškoj situaciji.

Izvor: fiba.basketball

"Poslije utakmice sa Crnom Gorom sam rekao, mi smo tada zaista dodirnuli dno dna. I u tim momentima obično igrači...", rekao je selektor Bosne i Hercegovine Adis Bećiragić, pa se okrenuo ka čovjeku iz FIBA. "Izvinite, je l' dugo?"

Kada su mu rekli da slobodno nastavi svoje izlaganje stručnjak koji je BIH doveo do druge faze Eurobasketa je otkrio da je poslije meča sa Crnom Gorom na startu priprema atmosfera u ekipi bila jako loša. Pripreme su počele porazom od Srbije 120:89, gdje je bilo mnogo primedbi od strane igrača na račun Košarkaškog saveza BIH. Zatim je Crna gora u Sarajevu dobila Bosnu 102:90 što je otvorilo ogroman raskol u ekipi.

"Ja sam rekao svojim igračima i oni su me izuzetno lijepo shvatili da smo mi došli do dna u odnosu između nas. Jer su bili odnosi poljuljani. Rekao sam im da 97 odsto ekipa, odnosno ljudi, na svijetu su kukavice i oni su gubitnici. Obično ekipe, odnosno igrači, kada se desi jedna takva nezgodna situacija u ekipi, povuku ručnu i počne svako svakoga da tuži, znate. Onda sve te ekipe propadaju. Samo tri odsto ljudi su pobjednici u ovome svetu, a to su oni koji sve svoje probleme shvate kao iskušenja koje trebaju da budu bolji. Zadao sam im zadatak, napisao na velikom papiru. možda i dalje stoji u Skenderiji, 20 dana je stajao na Skenderiji, možda i dalje stoji, pogledajte. 97% down, 3% up. I dan-danas stoji, ako ga Čedo nije skinuo. I ovi momci su pokazali da su hrabri, da su svjesni grešaka, da su se skupili oko jedne zajednice i izvukli iz veoma teške situacije u kojoj smo mi bili", rekao je Bećiragić.

Krenuo sa pobjedama, pa pominjao suprugu

Nakon tog govora Adisa Bećiragića sve je krenulo nabolje. BIH je otputovala u Ostende i savladala Belgiju 73:60, zatim je Belgiju dobila i u Sarajevu 90:74. Onda je počeo Eurobasket i dobijen je Kipar, a kasnije Grčka i Gruzija. Nakon velikog uspjeha zahvalio se supruzi koja ne živi sa njim na "Kosovu" gdje on trenutno trenira Trepču, a prije toga je vodio Peć.

"Prije nego što odgovorim na pitanja, prvo bih se zahvalio Bogu, a onda i igračima, ali i stručnom štabu. Svi su radili 24 sata dnevno. Ovu bih pobjedu poklonio svojoj ženi Aidi, s kojom imam četvoro djece, s kojima ne živim godinama. Već pet godina ne živim s njima i oni podnose sav teret, odnosno to podnosi i moja žena. Živi sa četvoro male djece u stranoj zemlji. Zahvalio bih se sestri Zehri, koja je uvijek s nama, a onda i svim ljudima koji vole ovu reprezentaciju i državu", kazao je Bećiragić poslije pobjede.

Šta je sa Amerikancem?

Izvor: fiba.basketball

Pitali su ga i za dobre igre naturalizovanog Amerikanca Džona Robersona koji je stigao u tim samo nekoliko dana pred Eurobasket poslije povrede Ksavijera Kastanede.

"To je zato što sam ja jako dobar trener. Šalim se, naravno. Ne znam... stvarno ne znam. Znali smo da nam šutevi za tri poena trebaju. Jedina stvar o kojoj sam posebno razmišljao i koju sam pripremao bio je Roberson. On nam se priključio jako kasno, samo deset dana prije nego što smo došli na turnir."

"I bilo je mnogo ljudi koji ne razumiju košarku, koji su govorili da on ne treba da ide, da nam treba još jedan visoki igrač - što je, stvarno glupo razmišljanje kada govorimo o košarci. Ali toga ima dosta u Bosni, znate i sami. Ja sam znao da nam treba plejmejker koji može da šutira, da otvori reket, prostor u tri sekunde. Tako da sam razmišljao o njemu, pripremao ga baš za ovu utakmicu, pokušavao sam da ga zaštitim jer nije bio fizički spreman."