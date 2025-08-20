Kastaneda ne ide na Eurobasket! Poznato ko ga mijenja

Promjena u reprezentaciji BiH pred Eurobasket 2025.

Izvor: Promo/FIBA

Egzejvier Kastaneda neće putovati s košarkaškom reprezentacijom Bosne i Hercegovine na predstojeći Eurobasket, saopšteno je iz KS BiH.

Odluku je donio stručni štab "zmajeva", uzimajući u obzir zdravstveno stanje plejmejkera španske Unicahe.

“Kao što je mnogima već poznato, Kastaneda je izlazio iz povrede kada se priključio pripremama reprezentacija. Sve prognoze su u tom trenutku govorile da će biti potpuno spreman za nastup na Evropskom prvenstvu. Nažalost, to se nije dogodilo. Čekali smo do zadnjeg trenutka, ali sada smo jednostavno bili primorani presjeći i donijeti ovakvu odluku jer se žalio na bolove zbog kojih nije u stanju ponuditi maksimalan angažman u utakmicama koje su pred nama“, ističe selektor Adis Bećiragić.

Naknadno je poziv upućen Džonu Robersonu, koji se već priključio Zmajevima u Sarajevu.

“Džon je igrač kojeg svi ostali reprezentativci dobro poznaju i koji će se brzo uklopiti u naš sistem. Bitno je naglasiti i da je u dobroj formi, jer je ljeto proveo trenirajući, tako da ni s te strane ne očekujemo probleme“, zaključuje Bećiragić.