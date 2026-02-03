"Bolje igramo u gostima, jer nismo fokusirani na naše navijače": Pejn progovorio o Partizanu i sudijama

Kameron Pejn je pred meč sa Makabijem pričao o navijačima Partizana, ali i o tretmanu koji ima kod sudija u Evropi.

Partizan nastavlja takmičenje u Evroligi i gostuje Makabiju u Tel Avivu večeras (20.05). Prije tog meča biće uručena posebna zahvalnica predsjedniku crno-bijelih Ostoji Mijailoviću, a uoči utakmice je Kameron Pejn pričao o svemu što se dešava u klubu. Posebno o privikavanju od kada je stigao iz NBA lige i tretmanu koji ima kod sudija.

"Lijepo se osjećam, prilagodio sam se dobro. Jedino na šta se nisam navikao jesu sudije i njihov kriterijum. Strogi su prema nama, prema meni, vjerovatno jer sam plejmejker i lopta je kod mene. Često me protivnički igrači 'maltretiraju' i imam osjećaj da mi nije dozvoljeno da im uzvratim istom mjerom, a da ne budem u problemu sa faulovima. Ne mogu ni da pričam sa njima, jer imam osjećaj da me ne razumiju. Misle da želim da se svađam, a stvarno to ne želim. Iskreno, to mi je najteže", rekao je Pejn za "Mozzart sport".

Pokušao je da objasni i razliku između igranja košarke u NBA ligi i Evropi.

"Možda je teže da se postižu poeni u Evroligi, teren je manji i nema pravila o defanzivne tri sekunde. Centri mogu da budu u reketu koliko god žele, taj dio je teži nego u NBA. Posebno zbog toga što sam šuter, tako da moram da se snalazim i da pronalazim način da poentiram. Još uvijek učim kako da dolazim do poena što lakše, ali mi sudije to baš otežavaju."

"Želja navijača ponekad ode u drugom smjeru"

Jedno od pitanja bilo je o odnosu sa navijačima, posebno pošto postoji nezadovoljstvo i atmosfera nije kao što je bila.

"Navijači žele da pobjeđuju, mi želimo isto, volim ih i volim što to žele. Ali, osjećam da ponekad njihova želja ode u suprotnom smjeru. Ako gubimo, ne daju nam to dodatno samopouzdanje, već se naljute na nas i to je teško. Mislim da u ovom momentu zato bolje igramo na gostovanjima, jer znamo da su tamo navijači protiv nas i ne razmišljamo o publici. Znamo da igramo i protiv protivničkih igrača i protiv publike. Zbog mog stila igre nemam probleme sa našim navijačima. Uvijek će imati svoje mišljenje i imaju pravo na to. Mi ćemo se držati zajedno, nas 12 momaka se drži zajedno i to će sve biti dobro. Vidjelo se i u Minhenu kada smo pobijedili Hapoel poslije 27 poena minusa. Trener Penjaroja bio je baš žestok na poluvremenu, reagovali smo na njegovu poruku i pobijedili, to je recept", zaključio je Pejn i dodao da bi preporučio mnogima da dođu u Evropu ako žele da igraju kvalitetnu košarku.

