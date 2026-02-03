logo
Pogodak uz zvuk sirene srušio Partizan: Amerikanac napravio fintu, pa pogodio u posljednjem trenutku

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Džimi Klark pogodio za pobjedu na utakmici Makabi - Partizan, u posljednjoj sekundi.

Džimi Klark poeni za pobjedu Makabija protiv Partizana Izvor: TV Arena sport/screenshot

Bek Makabija Džimi Klark donio je svom timu pobjedu protiv Partizana košem sa distance uz zvuk sirene. Fintirao je Ajsaka Bongu, napravio dodatni korak, gađao za pobjedu - i pogodio.

01:09
Džimi Klark trojka za pobedu na Makabi Partizan
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Odigrali su crno-bijeli jako dobar meč, imali sedam poena prednosti u posljednjoj četvrtini, ali u završnici su sa nekoliko propusta ispustili trijumf. Prije svega, nesportskim prekršajem Sterlinga Brauna na polovini terena, poslije koje se energija završnice promijenila i Makabi je to iskoristio.

Crno-bijeli se vraćaju iz Izraela sa skorom 8-18 i čeka ih meč protiv Panatinaikosa u Beogradskoj areni u četvrtak.

Tagovi

Makabi Tel Aviv KK Partizan Evroliga

