Partizan ponovo pao na tabeli Evrolige: Bolan poraz u posljednjoj sekundi koštao crno-bijele

Partizan je pao na tabeli Evrolige poslije poraza od Makabija u Izraelu

Izvor: Printscreen/Flashscore/mn press

Partizan je doživio bolan poraz u Evroligi. Primio je koš uz zvuk sirene i iz Izraela se vraća bez trijumfa (95:93). To je rezultat koji je donio novi pad crno-bijelima i na tabeli elitnog takmičenja.

Poslije te trojke Džimija Klarka Partizan je pao na 18. poziciju u Evroligi i ima skor 8-18. Poslije dvije pobjede u nizu, uslijedila su dva poraza (Armani i Makabi) i sada slijedi okršaj sa Panatinaikosom u četvrtak u Areni i prilika za novo "buđenje", mada je jasno ko će biti favorit u tom meču.

Partizan ima isti skor kao i Pariz, a iza su Efes (7-19) i Asvel koji je posljednji (6-19). Ispred crno-bijelih su Baskonija (9-17) i Bajern (10-15).



