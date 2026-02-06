logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zlatan Ibrahimović nosio olimpijsku baklju i najavio spektakl

Zlatan Ibrahimović nosio olimpijsku baklju i najavio spektakl

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Jedan od najpopularnijih svjetskih sportista Zlatan Ibrahimović imao je veliku ulogu na otvaranju Zimskih olimpijskih igara.

Zlatan Ibrahimović nosio olimpijsku baklju u Milanu Izvor: JOEL MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović ponio je baklju na otvaranju Zimskih olimpijskih igara. Svečana ceremonija počinje od 20 časova na "San Siru" u Milanu, a najbolji sportisti svijeta defiluju gradom mode.

U jednom momentu je baklju ponijela legenda Milana koja trenutno obavlja ulogu sportskog direktora "rosonera". Na ulicama je nastao pravi haos, svi su željeli fotografiju sa jednim od najboljih fudbera na svijetu.

 Siner odbio da nosi zastavu Italije

Najbolji italijanski teniser Janik Siner neće nositi zastavu te zemlje na otvaranju Igara, niti će imati bilo kakvu drugu ulogu, pošto je odlučio da otputuje u Dohu u ponedjeljak kako bi se pripremio za naredni turnir na kome će igrati, dok će tamo uz to imati i brojne sponzorske obaveze.

Protokol ZIO

Takmičenja će se održavati u osam sportova, u ukupno 16 disciplina i trajaće do 22. februara, a zatvaranje će biti u Veroni. Predsjednik Italije Serđo Matarela će zvanično otvoriti ZOI na stadionu Intera i Milana, a očekuje se spektakl sa mnogim poznatim svjetskim zvezdama.

Bosna i Hercegovina ima pet predstavnika na ovim Zimskim olimpijskim igrama, a to su: Elvedina Muzaferija, Strahinja Erić, Teodora Delipara, Esma Alić i Marko Šljivić. 

Tagovi

zimske olimpijske igre Zlatan Ibrahimović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC