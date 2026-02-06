Zlatan Ibrahimović nosio olimpijsku baklju i najavio spektakl

Jedan od najpopularnijih svjetskih sportista Zlatan Ibrahimović imao je veliku ulogu na otvaranju Zimskih olimpijskih igara.

Legendarni švedski fudbaler Zlatan Ibrahimović ponio je baklju na otvaranju Zimskih olimpijskih igara. Svečana ceremonija počinje od 20 časova na "San Siru" u Milanu, a najbolji sportisti svijeta defiluju gradom mode.

U jednom momentu je baklju ponijela legenda Milana koja trenutno obavlja ulogu sportskog direktora "rosonera". Na ulicama je nastao pravi haos, svi su željeli fotografiju sa jednim od najboljih fudbera na svijetu.

Siner odbio da nosi zastavu Italije

Najbolji italijanski teniser Janik Siner neće nositi zastavu te zemlje na otvaranju Igara, niti će imati bilo kakvu drugu ulogu, pošto je odlučio da otputuje u Dohu u ponedjeljak kako bi se pripremio za naredni turnir na kome će igrati, dok će tamo uz to imati i brojne sponzorske obaveze.

Protokol ZIO

Takmičenja će se održavati u osam sportova, u ukupno 16 disciplina i trajaće do 22. februara, a zatvaranje će biti u Veroni. Predsjednik Italije Serđo Matarela će zvanično otvoriti ZOI na stadionu Intera i Milana, a očekuje se spektakl sa mnogim poznatim svjetskim zvezdama.

Bosna i Hercegovina ima pet predstavnika na ovim Zimskim olimpijskim igrama, a to su: Elvedina Muzaferija, Strahinja Erić, Teodora Delipara, Esma Alić i Marko Šljivić.