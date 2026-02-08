Jevgenij Kafeljnikov: Novak Đoković je GOAT, Rodžer Federer je već zaboravljen

Poznati Rus Jevgenij Kafeljnikov razbjesnio je izjavom navijače legendarnog Rodžera Federera.

Izvor: Australian Open TV/Youtube

Slavni ruski teniser Jevgenij Kafeljnikov poznat je kao neko ko bez dlake na jeziku komentariše dešavanja u "bijelom sportu", a sada je bez imalo zadrške poručio Rodžeru Federeru da se njegovih dostignuća više niko ne sjeća. Njegov stav je jasan, ko ima najviše titula - on je GOAT.

Federer je je vjerovatno šampion u kategoriji "najvoljeniji teniser", ali je Novak Đoković sa osvojene 24 titule sebi obezbijedio zvanje najboljeg tenisera u istoriji. Rafa je ostao negdje između...

Gostujući u jednom ruskom podkastu, Kafeljnikov je riješio GOAT debatu na najjednostavniji način. "Da budem iskren, svi su već zaboravili Federera. To je moje lično mišljenje. Sa njegovih 20 titula Gren slema. Objektivno govoreći, Nadal ima 22, Novak ima 24. Za neke će Federer ostati najveći teniser u istoriji, ali brojke ne lažu. Mjerimo na osnovu broja turnira i titula", izjavio je Kafeljnikov.

Šta je rekao o Đokoviću?

Iskren je bio Rus da nije vjerovao u novi podvig Novaka Đokovića na Australijan openu nakon pobjede protiv Janika Sinera u polufinalu.

"Da budem iskren, kada je Karlos Alkaraz osvojio drugi set, već sam znao da Novak neće moći da osvoji još dva seta", rekao je Kafeljnikov.

Nekada slavni teniser bio je impresioniran pažnjom publike i brojem navijača koji su pratili ovaj duel, što na stadionu, što putem malih ekrana.

"Ne znam kakve su bile brojke gledalaca na televizijskom prenosu meča, ali sam siguran da su bile ogromne. Ogromna publika teniskih navijača bila je prikovana za ovaj meč", rekao je Rus.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:37 Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport Izvor: Eurosport

(MONDO)