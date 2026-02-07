logo
"Imam ja bolji prijedlog": Hoće da mijenjaju tenis zbog Novaka, Amerikanka digla glas

"Imam ja bolji prijedlog": Hoće da mijenjaju tenis zbog Novaka, Amerikanka digla glas

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Dok se priča o tome da bi žene mogle da igraju na tri dobijena seta, američka teniserka Danijel Kolins diže glas protiv i daje drugi prijedlog.

Danijel kolins protiv promjena u tenisu Izvor: Yannick Legare / Zuma Press / Profimedia/Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia

Iza nas je spektakularan Australijan open na kome su trijumfovali Karlos Alkaraz kod muškaraca, odnosno Jelena Ribakina kod žena, ali ta dva turnira bila su potpuno drugačija. Videli smo da kod žena uglavnom nije bilo predugačkih mečeva, preokreta i drame, dok smo kod muškaraca zaista gledali mečeve svetske klase - posebno u polufinalu.

Baš zbog mečeva Novaka Đokovića i Janika Sinera, odnosno Saše Zvereva i Karlosa Alkaraza, Australijan open najavio je da će razmisliti o promjenama u ženskom delu turnira već od sljedeće godine.

Ideja je da se od četvrtfinala i u ženskom dijelu turnira igra na tri dobijena seta, što su već mnogi podržali, međutim ima i teniserki koje su protiv toga. Između ostalog, američka teniserka Danijel Kolins predlaže revoluciju u tenisu - ne samo da se ova promjena ne uvodi kod žena, nego da se ukine i kod muškaraca.

"Mislim da treba potpuno ukinuti tri dobijena seta. To treba pustiti niz vodu. Ovi mečevi su predugi! Šta mi uopšte radimo?", rekla je Danijel Kolins u jednom podkastu zajedno sa Bredom Gilbertom i Koko Vandevej sa kojima nije mogla da se složi oko ove teme: "Tokom cele godine muškarci igraju na dva dobijena seta, a onda se na grend slemovima prelazi na tri dobijena - to mi uopšte nema smisla".

Naravno, to bi značilo da će se promijeniti i istorija ovog sporta, da rekordi koji su nekada važili neće imati smisla u budućnosti, međutim ko zna šta nam spremaju "teniski moćnici" u budućnosti.

Ne bi bilo iznenađenje da poslušaju i Amerikanku, zbog sve češće potrebe da se sportovi prilagođavaju novim generacijama...

