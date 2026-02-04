Najljepša sportistkinja svijeta stigla na ZOI: Privatni avion i luksuz, živi kao holivudska zvijezda

Juta Lirdam očarala po dolasku na Zimske olimpijske igre koje se održavaju ovog februara.

Izvor: Instagram/juttaleerdam/printscreen

Zimske olimpijske igre održavaju se od 6. februara u Milanu i Kortini d'Ampeco, a veliku pažnju će bez ikakve sumnje privući i učešće najljepše sportistkinje svijeta - ili jedne od najlepših. U pitanju je Juta Lirdam koja se takmiči u brzom klizanju i pokušaće ponovo da osvoji olimpijsku medalju, kao pijre četiri godine u Pekingu.

U međuvremenu je Juta Lirdam iskoristila svoj potencijal i uvećala broj pratilaca na Instagramu, gdje ima više od pet miliona "folovera", a to duguje i ljubavnoj vezi sa bokserom Džejkom Polom.

Holandska klizačica je vjerenica poznatog jutjubera i boksera, a koji je posebno skrenuo pažnju kada je u decembru imao meč sa Entonijem Džošuom. Znamo da ga je tada Britanac bukvalno "unakazio", s tim da je Pol zaradio oko sto miliona evra. Uz njega je sve vrijeme bila i Juta Lirdam koja mu je pomogla da se oporavi, a ostaje da se vidi da li će i Pol doći nju da bodri - kao što je i ona njega u ringu.

Juta Lirdam se inače pohvalila luksuzom i za razliku od drugih sportista koji učestvuju na ZOI - stigla je privatnim avionom kao holivudska zvijezda. Pogledajte kako je to izgledalo:

Djevojka (27) iz Holandije inače ima srebro sa OI u Pekingu na 100 metara, dok ima više od 20 medalja sa drugih takmičenja.

