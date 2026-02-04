logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najljepša sportistkinja svijeta stigla na ZOI: Privatni avion i luksuz, živi kao holivudska zvijezda

Najljepša sportistkinja svijeta stigla na ZOI: Privatni avion i luksuz, živi kao holivudska zvijezda

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Juta Lirdam očarala po dolasku na Zimske olimpijske igre koje se održavaju ovog februara.

Najljepša sportistkinja stigla na Zimske olimpijske igre Izvor: Instagram/juttaleerdam/printscreen

Zimske olimpijske igre održavaju se od 6. februara u Milanu i Kortini d'Ampeco, a veliku pažnju će bez ikakve sumnje privući i učešće najljepše sportistkinje svijeta - ili jedne od najlepših. U pitanju je Juta Lirdam koja se takmiči u brzom klizanju i pokušaće ponovo da osvoji olimpijsku medalju, kao pijre četiri godine u Pekingu.

U međuvremenu je Juta Lirdam iskoristila svoj potencijal i uvećala broj pratilaca na Instagramu, gdje ima više od pet miliona "folovera", a to duguje i ljubavnoj vezi sa bokserom Džejkom Polom.

Holandska klizačica je vjerenica poznatog jutjubera i boksera, a koji je posebno skrenuo pažnju kada je u decembru imao meč sa Entonijem Džošuom. Znamo da ga je tada Britanac bukvalno "unakazio", s tim da je Pol zaradio oko sto miliona evra. Uz njega je sve vrijeme bila i Juta Lirdam koja mu je pomogla da se oporavi, a ostaje da se vidi da li će i Pol doći nju da bodri - kao što je i ona njega u ringu.

Juta Lirdam se inače pohvalila luksuzom i za razliku od drugih sportista koji učestvuju na ZOI - stigla je privatnim avionom kao holivudska zvijezda. Pogledajte kako je to izgledalo:

Djevojka (27) iz Holandije inače ima srebro sa OI u Pekingu na 100 metara, dok ima više od 20 medalja sa drugih takmičenja.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

zimske olimpijske igre Juta Lirdam

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC