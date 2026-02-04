MOK otkrio: Ovo su nosioci olimpijske zastave na otvaranju ZOI!

Radi se o deset zaslužnih pojedinaca.

Zimske Olimpijske igre u Kortini d'Ampeco počinju 6. i trajaće do 22. februara. U toku su posljednje pripreme za jednu od najvećih planetarnih smotri, a Međunarodni olimpijski komitet saopštio je imena deset osoba koje će u petak na otvaranju ZOI nositi olimpijsku zastavu.

Riječ je, kako piše Olimpijski komitet BiH, deset međunarodno priznatih ličnosti, izabranih od strane MOK-a i Fondacije Milano Kortina, odnosno sportista i pojedinaca čiji "lični i profesionalni putevi utjelovljuju principe mira, jedinstva i solidarnosti koji nadahnjuju olimpijski pokret".

Olimpijska zastava će proći kroz dvije simbolične lokacije Igara gdje će se održati ceremonija otvaranja: na stadionu San Siro u Milanu, u pratnji osam nosilaca zastave, i u Cortini, sa dva nosioca zastave.

KO ĆE BITI NOSIOCI OLIMPIJSKE ZASTAVE U MILANU?

Tadatoši Akiba (Japan) bio je gradonačelnik Hirošime od 1999. do 2011. Tokom političke karijere istakao se globalnim zalaganjem za nuklearno razoružanje. Aktivno je član organizacije "Mayors for Peace", međunarodne organizacije posvećene promicanju mira.

Rebeka Andrade (Brazil) je najviše nagrađivana olimpijka u istoriji Brazila. Nakon što je prevazišla više teških povreda koje su je više puta primorale da razmišlja o povlačenju, postala je snažan simbol upornosti i otpornosti. Trostruka je olimpijka (Rio 2016, Tokio 2020, Pariz 2024), olimpijska šampionka u Tokiju 2020 (preskok) i Parizu 2024 (vježba na prostirci), i dobitnica Laureus nagrade za povratak godine 2025. Aktivno podržava ciljeve uključujući ženska prava, održivost i obrazovanje. Bila je ambasadorka MOK-a i programa UN Women "One Win Leads to Another Brazil".

Markam Bukar Hasan (Nigerija) imenovana je globalnom zagovornicom mira UN-a u julu 2025. Internacionalno priznata umjetnica i pjesnikinja, snažno je posvećena promociji rodne ravnopravnosti, osnaživanju mladih i izgradnji inkluzivnijeg i trajnog mira.

Nikolo Govoni (Italija) je pisac i aktivista za ljudska prava, nominovan za Nobelovu nagradu za mir 2020. zbog svog angažmana na zaštiti djece izbjeglica. Izvršni je direktor i predsjednik organizacije "Still I Rise", nevladine organizacije koja pruža besplatno, kvalitetno obrazovanje izbjeglicama i ranjivoj djeci širom svijeta.

Boje Bosne i Hercegovine na najvećoj svjetskoj sportskoj smotri braniće Elvedina Muzaferija, Strahinja Erić, Esma Alić, Marko Šljivić i Teodora Delipara.

Filipo Grandi (Italija) bio je Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice od 2016. do 2025. Sa decenijama humanitarnog iskustva u Africi, na Bliskom istoku i u Aziji, vodio je globalne napore UNHCR-a u zaštiti ljudi prisiljenih na bijeg zbog sukoba i progona. Služi kao potpredsjednik organizacije "Olympic Refuge Foundation" i dobio je "Olympic Laurel" na Olimpijskim igrama u Pariuz 2024, priznanje za izuzetne pojedince u obrazovanju, kulturi, razvoju i miru kroz sport.

Elijud Kipčoge (Kenija) je jedan od najvećih dugoprugaških trkača svih vremena. Petostruki je olimpijac (Atina 2004, Peking 2008, Rio 2016, Tokio 2020 i Pariz 2024) te dvostruki olimpijski pobjednik u maratonu (Rio 2016 i Tokio 2020). Pomjerao je granice ljudskog potencijala istrčavši maratonsku dionicu ispod dva sata (1:59:40) u Beču 2019, čime je postao globalni simbol izvrsnosti, discipline i upornosti. Takođe je UNESCO-ov dobrovoljni ambasador za sport, integritet i vrijednosti.

Sindi Ngamba je sportistkinja iz Olimpijskog tima izbjeglica. Sa 11 godina bila je prisiljena da pobjegne u Veliku Britaniju, gdje je prvo trenirala fudbal prije nego što je otkrila boks kao svoju pravu strast. Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. istorijski je osvojila prvu olimpijsku medalju (bronzu) za Olimpijski tim izbjeglica.

Pita Taufatofua (Tonga) je pionirski sportista i humanitarac. Prvi je Tonganac koji je predstavljao svoju zemlju i na Ljetnim (taekvondo u Riju 2016. i Tokiju 2020. godine) i na Zimskim olimpijskim igrama (skijaško trčanje u Pjongčangu 2018. godine). Osim olimpijskih nastupa, široko je prepoznat po humanitarnom radu u oblasti pomoći nakon katastrofa, osnaživanja mladih, obrazovanja i otpornosti na klimatske promjene u Pacifiku. Za svoj rad imenovan je UNICEF-ovim pacifičkim ambasadorom, zalažući se za prava djece, obrazovanje i zdravlje.

KO ĆE BITI NOSIOCI OLIMPIJSKE ZASTAVE U KORTINI?

Franko Nones, rođen u Val di Fiemeu, prvi je italijanski olimpijski prvak u istoriji skijaškog trčanja. Osvojio je zlatnu medalju na 30 km na Zimskim olimpijskim igrama u Grenoblu 1968. i time prekinuo dugogodišnju dominaciju skandinavskih takmičara u disciplini. Pored olimpijskog zlata, osvojio je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu 1966. u Oslu i ukupno 16 nacionalnih titula.

Martina Valsepina nastupa za klub Fiame Oro i članica je reprezentacije Italije u šort treku. Osvojila je tri olimpijske medalje između 2014. i 2018.: dvije srebrne i jednu bronzanu, sve u štafetnim disciplinama. Na evropskom nivou osvojila je devet medalja, uključujući tri zlata u periodu od 2011. do 2018.

Ceremonija otvaranja

Početak ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara zakazan je za petak od 20.00 časova. Ceremonija će objediniti sport, muziku i scenski nastup u izuzetnoj večeri, odražavajući i bogatu istoriju Italije i njenu viziju budućnosti, očaravajući publiku koja ima priliku da je doživi uživo.

