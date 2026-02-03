logo
Lindzi Von šokirala sve, ne povlači se sa Olimpijskih igara: "Imam rupturu prednjih ukrštenih ligamenata"

Lindzi Von šokirala sve, ne povlači se sa Olimpijskih igara: "Imam rupturu prednjih ukrštenih ligamenata"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Lindzi Von priznala je da postoji ruptura prednjih ukrštenih ligamenata, al ida će i pored toga da učestvuje na Zimskim olimpijskim igrama.

lindzi von ucestvuje na zimskim olimpijskim igrama Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Lindzi Von (41) je doživjela tešku povredu prije samo nekoliko dana. Helikopterom su je prebacili u bolnicu u Švajcarskoj i očekivali su svi da će da se povuče sa Zimskih olimpijskih igara u Kortini (od 6. do 22. februara). Umjesto toga je šokirala cijeli svijet. Došla je i rekla da će da bude dio svega i pored svega što joj se desilo.

"Proteklog petka sam se povrijedila i došlo je do rupture prednjih ukrštenih ligamenata. Postoji i modrica na kostima, što je normalno kod ovakve povrede, uz neko oštećenje meniskusa, ne znamo da li je to već postojalo ili se tek tad dogodilo", počela je Lindzi na konferenciji za medije.

Zatim je rekla ono što je ostavilo sve bez teksta...

"Radimo na terapiji, konsultujem se sa doktorima, radm u teretani. Danas sam išla na skijanje. Koljeno mi se osjeća stabilno, osjećam se jako, nema otoka na koljenu. Uz pomoć steznika na kolenu sam uvjerena da mogu da se takmičim u nedjelju", poručila je Lindzi Von.

Američka skijašica će u oktobru da proslavi 42. rođendan i ne planira da odustane. Ima jedno zlato sa Olimpijskih igara, uspjela je to u Vankuveru 2010. godine i sada će pokušati da napadne najsjajnije odličje i u Italiji.

Skijanje
Izvor: Instagram
Izvor: Instagram

(MONDO)

