BiH sa pet sportista na Zimskim olimpijskim igrama, MOK spriječio Nikolajeva da nastupi!

Autor Dragan Šutvić
BiH će u Kortini d'Ampeco imati pet predstavnika.

zimske olimpijske igre pokrivalica zoi pokrivalica Izvor: Shutterstock

Zimske olimpijske igre u Kortini d'Ampeco počinju 6. i trajaće do 22. februara, a Bosnu i Hercegovinu predstavljaće petoro sportista.

Pored najbolje bh. skijašice Elvedine Muzaferije, u ovoj disciplini predstaviće se i Marko Šljivić i Esma Alić dok će učešće uzeti i takmičari u nordijskim disciplinama Strahinja Erić i Teodora Dalipara, prenosi Klix.

Član bh. delegacije trebalo je da bude i sankaš Mirza Nikolajev, ali će mladi Sarajlija ostati bez nastupa na predstojećim Igrama.

Naime, kako piše Klix, Međunarodni olimpijski komitet (MOK) je odlučio da umjesto njega pozove Kineza Bao Ženjua koji je sedam mjesta slabije plasirane od Nikolajeva. To je, navodi se, učinjeno kako bi reprezentacija Kine imala ekipu u timskom takmičenju.

Predstavljanje bh. tima za ZOI biće održano sljedeće srijede.

(mondo.ba/Klix)

