ZOI 2026 donosi novi sport: Ski mountaineering ili skijaško planinarenje prvi put na Zimskim olimpijskim igrama

Ski mountaineering (skijaško planinarenje) debituje na Zimskim olimpijskim igrama 2026 u Milanu i Kortini. Donosimo objašnjenje novog olimpijskog sporta.

Izvor: Shutterstock

Zimske olimpijske igre koje će biti održane 2026. godine u Milanu i Kortini d’Ampeco donijeće novi sport – ski mountaineering(skijaško planinarenje) će se prvi put naći u olimpijskom programu, čime ovaj sport dobija status olimpijske discipline.

Ski mountaineering, poznat i kao skimo, biće jedini novi sport koji će debitovati na Zimskim olimpijskim igrama 2026.

Šta je ski mountaineering?

Ski mountaineering je sport koji kombinuje penjanje uzbrdo na skijama, kretanje pješke po planinskom terenu i spuštanje nizbrdo velikom brzinom. Takmičari koriste laganu specijalizovanu opremu, a na skijama se nalaze posebne trake koje omogućavaju uspon bez klizanja unazad.

Skije za ski mountaineering (skijaško planinarenje).

Izvor: Shutterstock

Tokom jedne trke sportisti:

savladavaju zahtjevne uspone na skijama,

na određenim dijelovima staze skidaju skije i nose ih na leđima,

zatim slijedi tehnički i brzi spust.

Zbog velike fizičke potrošnje i tehničke zahtjevnosti, ski mountaineering se često opisuje kao jedan od najtežih zimskih sportova.

Discipline na Zimskim olimpijskim igrama

Na Olimpijskim igrama u Milanu i Kortini ski mountaineering će imati tri discipline:

sprint za muškarce,

sprint za žene,

mješovita štafeta.

Takmičenje u ski mountaineeringu (skijaškom planinarenju)

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Zašto je ovaj sport poseban?

Za razliku od klasičnih zimskih sportova poput alpskog skijanja, ski mountaineering podrazumijeva stalnu promjenu ritma, jer takmičari moraju brzo prelaziti iz uspona u spuštanje, uz česte promjene opreme.

Ovaj sport ima dugu tradiciju u planinskim područjima Evrope, a debi na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine predstavlja veliki iskorak za ski mountaineering, koji će time da dobije globalnu vidljivost.