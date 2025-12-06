Herojski povratak Polonare: Doskoro u kolicima, danas nosi olimpijsku baklju

Akile Polonara dobio je čast da zapali olimpijsku baklju zbog Igara koje će se održati u Milanu naredne godine.

Italija će biti domaćin Zimskih olimpijskih igara, koje su najavljene za narednu godinu u Milanu, a proslavljeni sportisti ove zemlje imali su priliku da obilježe jednu od ljepših ceremonija ovog takmičenja. Jedan od sportista kojem je pripala velika čast bio je Akile Polonara, košarkaš koji ne prestaje da se bori protiv opakih bolesti.

Košarkaš Dinama iz Sasarija, odnosno bivši igrač Virtusa iz Bolonje, našao se među odabranima koji su zapalili olimpijski plamen i simbolično ga uputili ka Lombardiji. Uz njega, baklju su ponijeli i plivač Gregorio Paltrineijeri, nekadašnja mačevalka Elisa Di Fransisko i skakač uvis Đanmarko Tamberi, otpočevši njen put ka konačnom cilju - Milanu. Igre počinju 6. februara i trajaće do 22. februara.

"Predivno iskustvo! Bio sam veoma nervozan, ali prošlo je savršeno. Sam trenutak kada sam stajao sa bakljom bio je emotivan - prije samo nedjelju dana bio sam u invalidskim kolicima", izjavio je Polonara koji se poslije liječenja u bolnici od leukemije sve čeće pojavljuje u medijima.

Italijan se sada opravlja, a nedavno je posjetio i reprezentaciju Italije čiji je kapiten idalje, bez obzira na nemogućnost da obuče nacionalni dres. Polonara je sve prisudniji u javnosti, nedavno je čak i njegova supruga Erika Bufano otkrila kroz šta je porodica prolazila dok je Polonara bio u bolnici. "Oporavlja se dobro, nema više opasnosti po život", rekla je.

"Razvio je krvni ugrušak i mozak mu je patio od nedostatka kiseonika. Njegove šanse za preživljavanje bile su veoma male", potresno je izjavila prije mjesec dana. Sada je situacija, čini se, mnogo bolja, a čitav košarkaški svijet šalje poruke podrške Polonari.