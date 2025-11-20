logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Liječi se od leukemije i ostaje kapiten reprezentacije: Dirljiv gest selektora Italije, Polonara će mu pamtiti

Liječi se od leukemije i ostaje kapiten reprezentacije: Dirljiv gest selektora Italije, Polonara će mu pamtiti

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Akile Polonara uvršten je na spisak reprezentacije Italije dok se liječi od leukemije.

Luka Banki pozvao Polonaru u reprezentaciju Izvor: MN Press/Instagram/ilpupazzo33

Selektor italijanske reprezentacije Luka Banki (60) napravio je sjajan potez - pozvao je u nacionalni tim i Akilea Polonaru (33), košarkaša koji se trenutno liječi od leukemije. I to kao kapitena!

Poznati stručnjak koji je ove sedmice bio u dvorani FMP-a u Železniku i na ovaj način je dao podršku košarkašu koji se žestoko bori protiv teške bolesti i nedavno je otkriveno da je bio u komi.

Objavljeni spisak odnosi se na igrače na koje Banki računa za utakmice protiv Islanda (27. novembra) i Velike Britanije (30. novembra), u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Među njima je i dosta mladih igrača, poput krila Frančeska Ferarija (19), MVP-a i lidera U-20 reprezentacije koja je ljetos u Grčkoj postala šampion Evrope. Takođe, tu je i talenat Mege Luiđi Suigo, centar visok 220 centimetara koji je ovog ljeta došao u Beograd iz Armanija.

Spisak reprezentacije Italije

  • Amedeo Delavale (Breša)
  • Stefano Tonut (Armani)
  • Amedeo Tesitori (Venecija)
  • Gabrijele Proćida (Real Madrid)
  • Dijego Garavalja (Ulm)
  • Frančesko Ferari (Čividale)
  • Tomaso Baldaso (Dertona)
  • Luiđi Suigo (Mega)
  • Leonardo Kandi (Venecija)
  • Davide Kazarin (Kremona)
  • Akile Polonara (Sasari)
  • Mateo Librici (Vareze)
  • Rikardo Rosato (Trapani)
  • Saša Grant (Kremona)
  • Nikola Akele (Virtus)
  • Luka Vinčini (Sasari)
  • Džon Petrućeli (Trapani)

Koga je Banki gledao u Železniku?

Izvor: MN PRESS

U društvu italijanske legende Luiđija Datomea, sada koordinatora reprezentacije, Luka Banki u Železniku je pratio igru Avudu Abasa (32), krilnog košarkaša Dubaija. Bivši košarkaš Armanija, Breše i Virtusa ubacio je u tom meču devet poena i sigurno je imao susret sa novim selektorom.

Podsjetimo, Banki je zamijenio na klupi Italije Đanmarka Poceka, koji je otišao na Eurobasketu održavši emotivnu konferenciju za kraj.

