Akile Polonara uvršten je na spisak reprezentacije Italije dok se liječi od leukemije.
Selektor italijanske reprezentacije Luka Banki (60) napravio je sjajan potez - pozvao je u nacionalni tim i Akilea Polonaru (33), košarkaša koji se trenutno liječi od leukemije. I to kao kapitena!
Poznati stručnjak koji je ove sedmice bio u dvorani FMP-a u Železniku i na ovaj način je dao podršku košarkašu koji se žestoko bori protiv teške bolesti i nedavno je otkriveno da je bio u komi.
Objavljeni spisak odnosi se na igrače na koje Banki računa za utakmice protiv Islanda (27. novembra) i Velike Britanije (30. novembra), u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Među njima je i dosta mladih igrača, poput krila Frančeska Ferarija (19), MVP-a i lidera U-20 reprezentacije koja je ljetos u Grčkoj postala šampion Evrope. Takođe, tu je i talenat Mege Luiđi Suigo, centar visok 220 centimetara koji je ovog ljeta došao u Beograd iz Armanija.
Liječi se od leukemije i ostaje kapiten reprezentacije: Dirljiv gest selektora Italije, Polonara će mu pamtiti
Spisak reprezentacije Italije
- Amedeo Delavale (Breša)
- Stefano Tonut (Armani)
- Amedeo Tesitori (Venecija)
- Gabrijele Proćida (Real Madrid)
- Dijego Garavalja (Ulm)
- Frančesko Ferari (Čividale)
- Tomaso Baldaso (Dertona)
- Luiđi Suigo (Mega)
- Leonardo Kandi (Venecija)
- Davide Kazarin (Kremona)
- Akile Polonara (Sasari)
- Mateo Librici (Vareze)
- Rikardo Rosato (Trapani)
- Saša Grant (Kremona)
- Nikola Akele (Virtus)
- Luka Vinčini (Sasari)
- Džon Petrućeli (Trapani)
Koga je Banki gledao u Železniku?Izvor: MN PRESS
U društvu italijanske legende Luiđija Datomea, sada koordinatora reprezentacije, Luka Banki u Železniku je pratio igru Avudu Abasa (32), krilnog košarkaša Dubaija. Bivši košarkaš Armanija, Breše i Virtusa ubacio je u tom meču devet poena i sigurno je imao susret sa novim selektorom.
Podsjetimo, Banki je zamijenio na klupi Italije Đanmarka Poceka, koji je otišao na Eurobasketu održavši emotivnu konferenciju za kraj.