Liječi se od leukemije i ostaje kapiten reprezentacije: Dirljiv gest selektora Italije, Polonara će mu pamtiti

Akile Polonara uvršten je na spisak reprezentacije Italije dok se liječi od leukemije.

Izvor: MN Press/Instagram/ilpupazzo33

Selektor italijanske reprezentacije Luka Banki (60) napravio je sjajan potez - pozvao je u nacionalni tim i Akilea Polonaru (33), košarkaša koji se trenutno liječi od leukemije. I to kao kapitena!

Poznati stručnjak koji je ove sedmice bio u dvorani FMP-a u Železniku i na ovaj način je dao podršku košarkašu koji se žestoko bori protiv teške bolesti i nedavno je otkriveno da je bio u komi.

Objavljeni spisak odnosi se na igrače na koje Banki računa za utakmice protiv Islanda (27. novembra) i Velike Britanije (30. novembra), u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Među njima je i dosta mladih igrača, poput krila Frančeska Ferarija (19), MVP-a i lidera U-20 reprezentacije koja je ljetos u Grčkoj postala šampion Evrope. Takođe, tu je i talenat Mege Luiđi Suigo, centar visok 220 centimetara koji je ovog ljeta došao u Beograd iz Armanija.

Spisak reprezentacije Italije

Amedeo Delavale (Breša)

Stefano Tonut (Armani)

Amedeo Tesitori (Venecija)

Gabrijele Proćida (Real Madrid)

Dijego Garavalja (Ulm)

Frančesko Ferari (Čividale)

Tomaso Baldaso (Dertona)

Luiđi Suigo (Mega)

Leonardo Kandi (Venecija)

Davide Kazarin (Kremona)

Akile Polonara (Sasari)

Mateo Librici (Vareze)

Rikardo Rosato (Trapani)

Saša Grant (Kremona)

Nikola Akele (Virtus)

Luka Vinčini (Sasari)

Džon Petrućeli (Trapani)

Koga je Banki gledao u Železniku?

Izvor: MN PRESS

U društvu italijanske legende Luiđija Datomea, sada koordinatora reprezentacije, Luka Banki u Železniku je pratio igru Avudu Abasa (32), krilnog košarkaša Dubaija. Bivši košarkaš Armanija, Breše i Virtusa ubacio je u tom meču devet poena i sigurno je imao susret sa novim selektorom.

Podsjetimo, Banki je zamijenio na klupi Italije Đanmarka Poceka, koji je otišao na Eurobasketu održavši emotivnu konferenciju za kraj.