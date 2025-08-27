logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković na US openu, uživo: Novak protiv 145. igrača svijeta juri treće kolo 0

Novak Đoković igraće protiv Zakarija Švajda u drugom kolu US opena.

Novak Đoković Zakari Švajda prenos uživo Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Novak Đoković i Zakarije Švajd igraju u drugom kolu US opena i njihov susret počinje poslije 17.30 sati.

Dešavanja sa meča pratite iz minuta u minut...

Autor Haris Krhalić
17:01

Zakarije Švajd iskreno o bolesti oca

Možda će vas zanimati

16:27

Novak u prvom kolu bolji o Amerikanca

Novak Đoković se vratio takmičarskom tenisu poslije mjesec i po odmora i u 1. kolu US Opena pobijedio američkog tinejdžera Lernera Tijena u tri seta, 6:1, 7:6(3), 6:2.

16:21

Dobro došli

Novak Đoković sastaje se sa Zakarijem Švajdom u drugom kolu US opena. Njihov susret zakazan je poslije 17.30 sati, a dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz lajv tekstualni prenos na našem sajtu.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije