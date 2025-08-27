Novak Đoković se vratio takmičarskom tenisu poslije mjesec i po odmora i u 1. kolu US Opena pobijedio američkog tinejdžera Lernera Tijena u tri seta, 6:1, 7:6(3), 6:2.

Novak Đoković sastaje se sa Zakarijem Švajdom u drugom kolu US opena. Njihov susret zakazan je poslije 17.30 sati, a dešavanja sa meča možete pratiti iz minuta u minut uz lajv tekstualni prenos na našem sajtu.