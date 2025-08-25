Novakov rival bije najtežu bitku van terena: "Nevjerovatno se bori, ne mogu da zamislim to"

Naredni rival Novaka Đokovića biće Zakari Švajd koji je pažnju privukao emotivnim porukama koje je slao ocu u znak podrške u borbi protiv teške bolesti.

Izvor: Screenshot/Twitter/@TennisChannel, Screenshot/YouTube/@usopen

Novak Đoković u drugom US opena sastaće se sa Zakarijem Švajdom. Mladi Amerikanac ima svega 22 godine i trenutno je 153. teniser svijeta. Nema sumnje da će prednost domaćeg terena biti ono što će mu dati motivaciju i novu snagu protiv Srbina, ali Zak je pažnju publike privukao i na drugi način. Njegova priča je malo drugačija...

Emotivna priča počela je prije godinu dana kad je Zak saznao da je njegovom ocu Tomu dijagnostikivan rak u četvrtom stadijumu. Bile tu to strašne vijesti za momka koji je tada imao 21 godinu, ali na trenutak je djelovalo da mu to daje dodatnu snagu, preplavljen informacijama otišao i pod novim, drugačijim pritiskom otišao je u Njuport, ali su ga emocije preplavile usred meča.

Poslije poraza od Benoa Pera, Švajd je bio emotivan, ali suze koje su se tada pojavile nisu bile izraz tuge zbog poraza, već zbog oca. Godinu dana kasnije uu razgovoru za ATP objasnio je o čemu je razmišljao dok je primao priznanje. "Samo sam stalno mislio: 'Znam da gleda, ali da li je trebalo da budem kod kuće sa njim?' Prolazi mnogo misli. Nisam bio potpuno fokusiran i sjećam se da sam tokom promjene strana imao suzne oči, samo razmišljajući o njemu ili čak i prije meča", ispričao je naredni protivnik Novaka Đokovića.

Ispričao je Švajd i ko mu je bio najbliži u teškim trenucima. Razgovarao je sa bivšim 21. reketom svijeta Stivom Džonsonom i tada je otkrio kako se nosi sa neprestanim pritiskom. "Samo sam plagao govoreći: 'Šta da radim? Da li jednostavno da preskočim ovaj turnir i idem kući?' Ali nisam želio da ne ispunim uslove, ne volim da ne ispunjavam uslove. Zato sam prihvatio situaciju i odigrao."

Izvor: JOHN G. MABANGLO/EPA

Šta se dogodilo godinu dana kasnije?

Godinu dana kasnije Švajd se vratio u Njuport i onaj tužni momak uspio je da se popne na tron turnira. Sada to više nije bio ATP250, već čelendžer, otišao je do titule i trofej posvetio ocu. Kasnije je i na instagram nalogu potvrdio: "Ova titula je za tebe, tata. Gledajući te kako se boriš, pokazalo mi je šta je zapravo prava snaga."

Zao je Švajd da je otac uvijek uz njega, pa je i sam jednom prilikom istakao da Tomas gleda sve njegove mečeve, makar bili i u dva ujutru. "Bilo je to teških 12 mjeseci za mene. Nisam pobijedio u mnogo mečeva. Ne samo zbog mog tate, ali znate da to ima mnogo veze sa tim, samo zbog stvari van terena. Osjećao sam se zaista dobro samo zato što sam osvojio ovu titulu i igrao za njega", ispričao je.

Ne krije Švajd da mu je otac uzor: "Nevjerovatno se bori. Vidim to kada sam sa njim lično ili kada razgovaram telefonom, on uvijek uzima neke lijekove u pravo vrijeme i ide na terapije. Ne mogu ni da zamislim kroz šta prolazi. I sve to radi dok se uopšte ne osjeća dobro. Navelo me je da pomislim: 'Tvoja borba mi zaista pomaže'".

I Zakov brat igra tenis

Izvor: PETER FOLEY/EPA

Trevor (19), Zakov mlađi brat, takođe se bavi istim sportom. Uspio je Trevor da pokaže raskošni talenat i osvojio je dvije uzastopne titule na ITF Svjetskoj teniskoj turneji prije dva mjeseca. Zahvaljujući Tomasu obojica su postali uspješni sportisti, a za to je zadužen period djetinjstva u kojem su sa ocem vježbali razne fizičke aktivnosti i razvijali motoriku.

Zbog doprinosa koji je Tomas imao u odrastanju sinova Zak je jednom prilikom rekao: "Moj otac je moj trener tokom čitavog odrastanja. Počeo je da radi sa mnom kad sam imao dvije godine".

I sam Tomas je to potvrdio: "Kad ga pokupim iz vrtića, govorio mi je: 'Tata, tata - tenis, tenis'".