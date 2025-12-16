Svako plaća svoje, u goste isključivo uz najavu: Evropski narod koji iskrenost stavlja ispred emocija

U ovoj zemlji svako plaća tačno ono što je potrošio, u posjetu se ne dolazi bez najave, a iskreni komentari često zvuče grublje nego što jesu. Njihova pravila ponašanja mnogima djeluju hladno, ali iza njih stoji potpuno drugačija logika svakodnevnog života.

Izvor: Shutterstock/Serhii_Tesliuk_Tesla

Ono što je Holanđanima normalno, pravedno i kulturno, ljudima sa Balkana može da djeluje hladno, kruto, pa čak i škrtarski. Ipak, iza tih navika krije se sasvim drugačiji pogled na odnose, prostor i iskrenost.

Kod nas je rasprava oko toga ko će platiti račun gotovo obavezan dio izlaska, dok je u sjevernoj Evropi, a posebno u Holandiji, potpuno uobičajeno da svako plati svoj dio.

Toliko je to ukorijenjeno u njihovoj kulturi da na engleskom postoji izraz going Dutch, koji znači upravo to - dijeljenje računa. Račun se najčešće dijeli ravnomerno ili svako precizno plati ono što je naručio, uz pomoć aplikacija na telefonu.

Nije neobično ni da žena plati svoj dio na romantičnoj večeri. Ono što Holanđani vide kao fer i logično, kod nas se često doživljava kao nedostatak galantnosti.

Ipak, kako cijene rastu, ni Balkanci više nisu tako široke ruke kao ranije.

Stručnjaci smatraju da ovakva pravila ponašanja proizlaze iz velike gustine naseljenosti u Holandiji. Jedna teorija kaže da manjak fizičkog prostora nadoknađuju formalnijim odnosima i jasnim granicama, stvaraju, na neki način, "društvenu distancu".

Za razliku od južnijih naroda, koji su otvoreniji i topliji, Holanđani pažljivo čuvaju lični prostor.

Tačnost, najava i jasna pravila

Osim što svako plaća svoj račun, u Holandiji se ne ide u posjetu bez prethodne najave. Što ste nekome manje bliski, to je najava ranija i preciznija. Čak i odrasla djeca obavezno se najavljuju roditeljima prije dolaska, a spontani "upadi" nisu prihvatljivi.

Kašnjenje se takođe ne toleriše.

Ako ste pozvani u osam, Holanđani će tačno u osam pozvoniti na vrata. Kada je reč o pozdravima, žene se tradicionalno ljube tri puta u obraz, dok se muškarci ljube samo sa bliskim prijateljima, u ostalim situacijama rukovanje je standard.

Brutalna iskrenost kao društvena vrijednost

Ostatak sveta često se iznenadi njihovom direktnošću. Iskrenost je u Holandiji toliko važna da postoji posebna reč - bespreekbaarheid, koja označava mogućnost da se o svemu otvoreno razgovara. Ideja je jednostavna: nema tabu tema.

Ben Kouč, autor knjige "Zašto su Holanđani drugačiji", koji se iz Velike Britanije preselio u Holandiju, opisuje iskustvo kada mu je prijatelj bez ustručavanja rekao da mu nova frizura uopšte ne stoji. Vremenom je shvatio da Holanđani ne glume ljubaznost, ni privatno, ni poslovno. Ako kažete nešto besmisleno, to će vam biti jasno i direktno saopšteno.

Njihov odnos prema privatnosti takođe se razlikuje od većine drugih zemalja. Razgovori o zdravlju, razvodu ili ljubavnom životu uopšte nisu tabu, čak ni u punom restoranu ili kafiću. Holanđani ne vide razlog da takve stvari skrivaju.

Koliko su otvoreni, vidi se i po tome što u mnogim domovima nema zavesa, prolaznici bez problema mogu da zavire u unutrašnjost stanova.

Dok drugi narodi često zamjeraju Holanđanima nedostatak takta, u njihovoj kulturi istina ima prednost nad emocijama.

(EUpravo zato/punkufer.dnevnik.hr)