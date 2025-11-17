logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Istraga u Holandiji: 49 smrti povezano sa ilegalnom onlajn prodajom lijekova

Istraga u Holandiji: 49 smrti povezano sa ilegalnom onlajn prodajom lijekova

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Holandski tužioci saopštili su da istražuju najmanje 49 smrtnih slučajeva koji bi mogli biti povezani sa ilegalnom veb-prodavnicom lijekova koja je ugašena u avgustu.

shutterstock_1135793132.jpg Izvor: Shutterstock

U sudskom postupku protiv vlasnika veb-sajta "Fankeps" /Funcaps.nl/, tužioci su rekli da su vidjeli jaku vezu između smrti 27 uglavnom mladih ljudi i upotrebe proizvoda koje su naručili na tom sajtu.

Tokom istrage, otkrivena su još 22 slučaja koji bi takođe mogli biti povezani sa ovim veb-sajtom, dok su posljednjih dana roditelji još četiri preminule osobe prijavili moguću vezu.

Vlasnici veb-sajta uhapšeni su u avgustu i osumnjičeni su za trgovinu lijekovima bez dozvole i prodaju lijekova bez potrebnih recepata.

Oni su se, takođe, bavili i takozvanim dizajnerskim drogama, supstancama koje su gotovo potpune kopije ilegalnih droga sa dovoljno manjih izmjena da bi bile legalne. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Holandija lijekovi smrt

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ