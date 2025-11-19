Holandija zabranjuje pirotehniku, ali tek poslije Nove godine

Zabrana upotrebe petardi u Holandiji stupiće na snagu tek poslije Nove godine. Holandski parlament balansira između zabrane i finansijske nadoknade.

Izvor: Shutterstock/Leszek Glasner

Holandski parlament nedavno je izglasao zabranu petardi i vatrometa.

Kupovina, prodaja i upotreba pirotehničkih proizvoda biće zabranjeni, ali ova mjera stupa na snagu tek 1. januara 2026. godine. Ove novogodišnje noći, posljedice koje ovakva vrsta aktivnosti svake godine donosi i dalje će biti prisutne.

Zabrana petardi rezultat je dva suprotstavljena faktora.

S jedne strane, postoji želja, podržana od mnogih, da se zaštite životinje svih vrsta - psi, konji i divlje životinje, od straha koji izazivaju petarde, s druge strane, postoji potreba da se suzbije zdravstvena kriza koja svake godine donosi visoku cijenu.

Prošle godine u Holandiji, zbog požara izazvanih petardama, dvije osobe su izgubile život, a 1.162 ljudi je zbrinuto u hitnoj pomoći zbog povreda, od kojih su neke bile ozbiljne. Uhapšeno je 200 ljudi, a šteta je iznosila 16 miliona evra.

Ovo je situacija koja je, prema mnogima, dovela do ukidanja prakse koja je u mnogim holandskim gradovima postala pravi društveni problem.

I ekonomska dimenzija

Ipak, zabrana je planirana da stupi na snagu tek nakon Nove godine 2025, kako proizcođači i prodavci piraterije ne bi ozbiljno bili pogođeni, i koji tako dobijaju godinu dana da prilagode svoju ponudu.

Pravila koja važe za javne proslave i praznike, gdje zabrana vjerovatno neće važiti jednako, još se finalizuju.

Među zemljama EU koje petarde posmatraju kao čin nasilja nad životinjama i ljudima i koje imaju regulative o njihovoj upotrebi su Belgija i Njemačka, gdje su već godinama na snazi vrlo stroga pravila u vezi sa vrstama petardi, podeljenih u kategorije F1, F2, F3 i F4, koje se slobodno mogu prodavati.

U Velikoj Britaniji i Irskoj petarde su zabranjene, pri čemu su propisi posebno strogi u zemlji deteline.

Holandski proizvođači petardi očigledno nisu bili zadovoljni ovom mjerom, i da je stupila na snagu ove godine, bili bi spremni da traže nadoknadu od oko 895 miliona evra.

Odlaganjem zabrane do 1. januara 2026. iznos koji će još moći da dobiju smanjen je na 50 miliona evra.

