Zastrašujući podatak: Đokovićevi rivali unaprijed pobijeđeni, ne pamti se ovakva dominacija

Novak Đoković nastavlja da dominira na tvrdim podlogama uprkos poznim godinama igračke karijere.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković pokušaće da osvoji petu titulu na US Openu, a mnogi se pitaju zašto svoju dominaciju na tvrdim podlogama nije krunisao još nekim peharom u Njujorku... Uspio je da prestigne Švajcarca Rodžera Federera po broju pobjeda na grend slem turnirima na tvrdoj podlozi u istoriji, pa je za sada stigao do magične brojke 193.

Ono što je posebno impresivno je to što je Đoković protiv svakog rivala na US Openu imao pozitivan skor na tvrdim podlogama, a uključujući pobijeđenog Jana Lenarda-Štrufa dolazimo do brojke od 21 uzastopne pobjede.

Protiv Nijemca Jana Lenarda-Štrufa koga je savladao u osmini finala turnira ima skor 7:0, kao i protiv narednog rivala Tejlora Frica (10:0 ako uzmemo u obzir sve podloge).

U potencijalnom polufinalu, dominira u međusobnim okršajima sa Adrijanom Manarinom (2:0), Jiržijem Leheckom (2:0) i Karlosom Alkarazom (3:0). Ipak, jedini koji je bolji od njega na ovoj podlozi je Janik Siner koji vodi sa ubjedljivih 5:1 i prijeti da mu ugrozi titulu "kralja tvrdih podloga". Njihov potencijalni okršaj možemo da gledamo u finalu, a Novak bi u tom slučaju imao šansu da prekine niz Italijana (5:0) koji je počeo još 2023. godine.

