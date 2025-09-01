Optužio je Novaka da folira povredu, a sad ne da na njega: Amerikanac ga prvi brani na US Openu

Tejlor Fric stao u zaštitu Novaka Đokovića na US Openu.

Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale US Opena gdje ga čeka miljenik domaće publike Tejlor Fric, a to neće biti nimalo lak zadatak pošto je Amerikanac u odličnoj formi. Četvrti igrač svijeta nije imao previše težak zadatak u prva tri kola, a potom je "počistio" Mahača 3:0, pokazavši da je spreman za najveće izazove.

U dosadašnjih deset duela protiv Đokovića, Tejlor Fric nije trijumfovao niti jednom, a najbliži pobjedi bio je prije četiri godine kad je srpski as uspio da se "izvuče" u pet setova uprkos povredi. Tada je Nole i osvojio Australijan open, a Fric ga je optužio da je tad lažirao povredu, prosto jer nije mogao da vjeruje da je mogao da igra maestralan tenis protiv njega iako je pokidao mišić trbušnog zida.

Od tada, spustio je loptu, pokazao je veće poštovanje prema Đokoviću, što smo mogli vidjeti i pred međusobni duel na USOpenu kada je reagovao na priče da je sada "lakše igrati sa Srbinom". Odmah je to odbacio ovako: "Ne bih rekao da je aura Novaka kao Novaka iščezla... Bez obzira na sve, Novak je tu. Moraš da priznaš da je to Novak i da on drži praktično sve rekorde u tenisu. To se nikada neće promijeniti", naglasio je Tejlor Fric na konferenciji za medije nakon što je eliminisao Mahača i ostao zapravo tako jedina nada Amerikancima na žrijebu.

"Jedina razlika kod Novaka je u tome što sada ima momaka koji su u stanju da ga pobijede. I dalje mislim da kada se pojavi na grend slemovima, nivo igre je i dalje isti kao i ranije. Ne gledam na to kao da je on ranjiviji nego prije. Gledam na to isto, ali takođe gledam i na to da sam se ja mnogo popravio kao igrač", poručio je Fric.

Sjeća se Fric kako je "patio" protiv Novaka

Prvi meč protiv Novaka Đokovića odigrao je 2019. godine u Monte Karlu, kada ga je Srbin "isprašio" 6:3, 6:0, a potom je morao dvije godine da čeka priliku da ga ugrozi na Australijan openu, gdje nije pomoglo ni što je vodio 2:0. Od tada, Fric nije bio ni blizu da sruši Noleta.

"Stvar je u tome što je to trajalo godinama... Mislim da prvih sedam-osam puta kada sam igrao protiv njega, vjerovatno jednostavno nisam bio dovoljno dobar igrač da bih imao realne šanse, osim ako nemam baš najbolji dan, a on loš dan", realan je Fric i dodaje: "Mislim da sam tek posljednjih nekoliko puta kada smo igrali bio bolji igrač, koji može da se takmiči i ima šanse".

"Posljednji put kada smo igrali, mislim da je to bilo u Šangaju, imao sam prilike. Imao sam set lopte u drugom setu. Zaista sam vjerovatno morao da dobijem taj drugi set i odvedem meč u treći".

Šta ako Đoković prođe dalje?

Novak Đoković bi u polufinalu mogao da "naleti" na Karlosa Alkaraza, ako očekivano Španac pobijedi Lehečku, dok je na drugoj strani žrijeba Janik Siner.