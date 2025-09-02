logo
Čitaoci reporteri

Cijene ulaznica na US openu: Novak Đoković duplo skuplji od Janika Sinera

0

Mečevi Novaka Đokovića i Janika Sinera u Njujorku neuporedivi po cijenama karata.

Cijene ulaznica na US open Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće u četvrtfinalu US opena protiv domaćeg predstavnika Tejlora Frica i već sada se zna da publika neće biti na njegovoj strani. Oni koji žele da sa lica mjesta bodre posljednjeg američkog predstavnika moraće da izdvoje čitavo bogatstvo za to - dobre karte plaćaju se i nekoliko stotina dolara.

Primjera radi, meč Janika Sinera i Aleksandera Bublika, nakon kojeg je Kazahstanac proglasio Siner najboljim ikad, mogao je da se gleda sa veoma dobrih mjesta za manje od 250 dolara. Da bi sa slične pozicije gledali meč Đokovića i Frica, navijači će morati da izdvoje duplo više novca. Trenutno su cijene značajno preko 500 dolara...

Zašto su karte za Đokovićev meč skuplje?

Naravno, postoji još nekoliko razloga zbog kojih su daleko skuplje karte za meč Novaka Đokovića koji se igra u noći između utorka i srijede nego za onaj koji je Janik Siner igrao u noći između ponedjeljka i utorka. Ti razlozi nemaju direktne veze sa njima dvojicom...

Prije svega, Novak Đoković će igrati meč četvrtfinala, dok je Janik Siner odigrao meč osmine finala. Cijena karata raste kako se turnir bliži kraju - ne koštaju isto ulaznice za prvo kolo i za polufinale. Sa druge strane, važan faktor je i ime protivnika. Novak Đoković će se za polufinale boriti protiv Tejlora Frica, posljednjeg američkog predstavnika u žrijebu i jedine nade domaće publike da će neki teniser iz SAD ove sezone osvojiti grend slem titulu u singlu.

Tagovi

Tenis Novak Đoković US open

