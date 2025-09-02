logo
Bublik nakon poraza poručio: "Janik Siner je najveći ikada"

Bublik nakon poraza poručio: "Janik Siner je najveći ikada"

0

Janik Siner već sa 23 godine, nekoliko grend slemova i doping skandalom iza sebe počeo da dobija nepravedno titulu "najvećeg svih vremena". Tako nešto je smijanje u lice Novaku Đokoviću.

Bublik o Janiku Sineru Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner razbio je Aleksandera Bublika i plasirao se u četvrtfinale US Opena. Nije ni sat i po vremena bio na terenu i "počistio" je Bublika u tri seta (6:1, 6:1, 6:1), pokazujući da je zainsta u vanserijskoj formi, te da je zbog toga možda i prvi favorit da osvoji titulu u Njujorku.

I zaista je zaslužio pohvale zbog načina na koji igra, međutim ne možemo da se otmemo utisku da se i u tome pretjeruje, pa je tako Aleksander Bublik poslije meča tvrdio nevjerovatne stvari, pokušavajući da opravda svoj skandalozan nastup na US Openu.


Između ostalog, Bublik je za Sinera rekao da je "najveći teniser svih vremena" (GOAT), što je zaista pomalo neprijatno čuti i to dok se na istom US Openu i dalje takmiči Novak Đoković. Štaviše, taj nadimak je Đokoviću javnost tek nedavno "odobrila", dok se olako sada prišiva i teniserima koji su tek na početku karijere poput Janika Sinera.


Na sve to, Janik Siner je bio mizerno kratko suspendovan zbog toga što je pao na doping-testu, tako da je neukusno da dobija kvalifikacije koje pripadaju samo zaista najvećim sportskim veličinama.

"To je bilo tako dobro... Nisam ja loš, nego si ti najveći svih vremena", moglo se čuti da je Bublik poručio Sineru.

Da li je Siner zaista toliko dobar?

Nije ovo prvi put da je Siner razbio Bublika koji uprkos tvrdnjama da je igrao protiv najvećeg svih vremena, nije pomogao ni sebi slabim izdanjem. Imao je čak 13 duplih grešaka i 31 neiznuđenu grešku, tako da ne možemo da kažemo da je iznenađenje što ga je Siner "pregazio" sa tri izgubljena gema.

"Nekada imate dane kada vam ništa ne ide od ruke. Neki igrači imaju problema iza kulisa takođe, a vi ne znate. Na kraju krajeva, pokušavamo da ovaj sport učinimo interesantnim, tako da sam na momente srećan kako sam igrao, uspjevao sam rano da pravim brejkove i to mu je dalo samopouzdanje da serviram bolje i da igram iz dubine...", rekao je Siner koji se nasmijao jer ga je Bublik nazvao i "vještačkom inteligencijom".

U četvrtfinalu Janika Sinera čeka duel sa zemljakom Lorencom Musetijem.

