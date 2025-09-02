Nestvarna pobjeda Janika Sinera u osmini finala US opena protiv nezainteresovanog Aleksandera Bublika.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Italijanski teniser Janik Siner obezbijedio je plasman u četvrtfinale US opena, jer je u noći između ponedjeljka i utorka lakše nego što je bilo ko očekivao pobijedio neugodnog Aleksandera Bublika iz Kazahstana. Temperamentni teniser koji već godinama igra u promjenjivoj formi bio je izuzetno lak zalogaj za prvog nosioca i najboljeg igrača planete, koji je cijeli posao završio za 81 minut - 6:1, 6:1, 6:1!

Od prvog trenutka djelovalo je da Bublik nije previše zainteresovan za teniski meč koji je mogao da mu bude jedan od najvećih u karijeri. Nije to ništa čudno za njega, on je poznat po specifičnom mentalitetu i brojnim propuštenim šansama da napravi veliku karijeru, ali ovo... Ovakav debakl ipak niko nije očekivao, posebno nakon Bublikovih impresivnih mečeva u prvoj sedmici turnira.

Bublik nije izgubio ni gem na svoj servis do meča sa Sinerom, a onda mu je Italijan pokazao koliko je bolji od svih dosadašnjih rivala. Oduzeo mu je servis u prvom gemu prvog seta, zatim u trećem gemu, a na kraju i u sedmom gemu za ubjedljivu prednost poslije samo 24 minuta igre.

Vidi opis Janik Siner ponizio Bublika na US openu: Najboljem na svijetu malo falilo za rekord Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SEBASTIEN NOGIER/EPA Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: TERESA SUAREZ/EPA Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: NEIL HALL/EPA Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Profimedia/Paul Zimmer / imago sportfotodienst Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Tim Ireland/EPA Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: YOAN VALAT/EPA Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MARK LYONS/EPA Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: CAROLINE BLUMBERG/EPA Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Profimedia/PA Images / Alamy Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Irina R Hipolito/AFP7/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Profimedia/Marco Steinbrenner / Zuma Press Br. slika: 14 14 / 14

Janik Siner je napravio dva brejka u drugom i još tri u trećem setu ovog meča, što je jasan pokazatelj koliko je bolji od Bublika, ali i od većine drugih tenisera. Kada se sve sabere, meč je trajao 81 minut i to je samo desetak minuta duže od najkraćeg meča u istoriji US opena - pobjede Ivana Lendla nad Barijem Murom (6:0, 6:0, 6:0) iz Južne Afrike za samo 71 minut davne 1987. godine.

Iako je u prethodnoj rundi imao manje krize, Italijan je očigledno odlučan da osvoji US open i odbrani prvo mjesto na ATP listi, koje bi u slučaju osvajanja trofeja mogao da prigrabi i Karlos Alkaraz. Sinera u narednoj rundi čeka zemljak Lorenco Muzeti, 10. nosilac na poslednjem grend slemu sezone. Ukoliko uspješno preskoči i tu prepreku, rival u polufinalu biće mu bolji iz meča Feliks Ože-Aljasim (25) - Aleks de Minor (8). U donjoj polovini žrijeba već se znaju parovi četvrtfinala. Novak Đoković (7) će igrati protiv Tejlora Frica (2), a Jirži Lehečka (20) protiv Karlosa Alkaraza (2).