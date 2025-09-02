logo
Skandal na US openu: Janik Siner bijesan napustio stadion, zar je ovo doživio?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Prvi teniser svijeta Janik Siner doživio je neprijatnu situaciju na US openu nakon što se plasirao u četvrtfinale.

Navijač htio da pokrade Janika Sinera na US openu Izvor: Printscreen/X/Tennis letter

Prvi teniser svijeta Janik Siner ubjedljivo je slavio protiv Aleksandera Bublika u osmini finala US opena, iako su mnogi vjerovali da mu kontroverzni Kazahstanac može napraviti dosta problema. Nakon meča dogodila se jedna skandalozna scena kada je navijač pokušao da pokrade Italijana.

Dok je Siner skupljao opremu i spremao se da napusti stadion "Artur Eš", jedan od navijača koji su čekali u gomili je krenuo da mu otvori torbu i uzme nešto iz nje. Kada je Janik vidio šta se dešava, spriječio ga je u tome, a onda je reagovalo i obezbjeđenje. Malo je reći da je bio bijesan zbog ovog poteza...

Pogledajte kako se sve odigralo:

Italijan u četvrtfinalu igra protiv sunarodnika Lorenca Muzetija.

Tagovi

Janik Siner US open Tenis

